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Сбросы ливневой канализации стали причиной гибели рыбы в реке Обь

  • 16/06/2023, 14:20
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Сбросы ливневой канализации стали причиной гибели рыбы в реке Обь
Строительство очистных сооружений, по примеру «Большой Волги», может спасти сибирскую реку от загрязнения.

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям в региональном парламенте депутаты рассмотрели вопрос создания межрегиональной программы по защите реки Обь и Новосибирского водохранилища. На сегодняшний день акватория сибирской реки считается одной из самых загрязненных в России. Виной тому — бесконтрольный слив неочищенных ливневых стоков.

— Грязь попадает в водоем вместе с неочищенными ливневыми стоками, с песком и солью, и всякого рода химикатами. Они губят реку по всему течению Оби — в Бийске, Барнауле, Новосибирске и так далее. Очевидно, что необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации. Не менее очевидно и другое — ни у муниципалитетов перечисленных городов, ни у правительств Алтайского края и Новосибирской области денег на такое масштабное строительство нет и не предвидится, — заявил председатель комитета Денис Субботин.

Чтобы сохранить водные биоресурсы, уверен депутаты, нужно создавать межрегиональную программу, аналогичную программе «Большая Волга». То есть строить очистные сооружения ливневой канализации во всех крупных городах. Ожидается, что участниками программы могут стать четыре региона — Новосибирская область, Алтайский край, Томская область и Кузбасс.

Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендовано до 1 сентября подготовить дорожную карту по реализации проекта с рабочим названием «Большая Обь».

Ранее редакция рассказывала, что под вопросом находится укрепление берегов Новосибирского водохранилища. Ежегодно вода «съедает» около двух метров земли. Только в селе Красный Яр под угрозой — линия ЛЭП, автомобильная дорога местного значения, территория двух предприятий: АО «Хлебспецстроймонтаж», ОАО «Красноярское ХПП», филиал «Мелькомбината №3».

Фото Анны Гурьяновой

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : загрязнение водоемов гибель рыбы


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