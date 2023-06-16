Сбросы ливневой канализации стали причиной гибели рыбы в реке Обь

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям в региональном парламенте депутаты рассмотрели вопрос создания межрегиональной программы по защите реки Обь и Новосибирского водохранилища. На сегодняшний день акватория сибирской реки считается одной из самых загрязненных в России. Виной тому — бесконтрольный слив неочищенных ливневых стоков.

— Грязь попадает в водоем вместе с неочищенными ливневыми стоками, с песком и солью, и всякого рода химикатами. Они губят реку по всему течению Оби — в Бийске, Барнауле, Новосибирске и так далее. Очевидно, что необходимо строительство очистных сооружений ливневой канализации. Не менее очевидно и другое — ни у муниципалитетов перечисленных городов, ни у правительств Алтайского края и Новосибирской области денег на такое масштабное строительство нет и не предвидится, — заявил председатель комитета Денис Субботин.

Чтобы сохранить водные биоресурсы, уверен депутаты, нужно создавать межрегиональную программу, аналогичную программе «Большая Волга». То есть строить очистные сооружения ливневой канализации во всех крупных городах. Ожидается, что участниками программы могут стать четыре региона — Новосибирская область, Алтайский край, Томская область и Кузбасс.

Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендовано до 1 сентября подготовить дорожную карту по реализации проекта с рабочим названием «Большая Обь».