Сотрудница микрофинансовой организации похитила 286 тысяч рублей и отделалась условным сроком

В законную силу вступил приговор Татарского районного суда в отношении руководителя отдела ООО МКК «Удачные займы-НСК». Женщина обвинялась по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.)

Суд признал, что она с января 2020 по апрель 2021 года похитила из кассы вверенные ей наличные денежные средства в сумме 268 700 рублей. Чтобы этих денег не хватились, женщина оформила договоры потребительского кредита на различных людей и отправила данные в головной офис.

Свою вину подсудимая признала, ущерб возместила полностью. Ей назначено 2 года лишения свободы условно.

Жительница Новосибирска признана виновной в мошенничестве при получении выплат по уходу за ребенком.