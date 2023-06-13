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Мобилизованных предложили не наказывать за преступления небольшой и средней тяжести

  • 13/06/2023, 17:13
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Мобилизованных предложили не наказывать за преступления небольшой и средней тяжести
Согласно новому законопроекту, их будут освобождать от наказания, если они были награждены или уволены со службы.

В России хотят освобождать от ответственности мобилизованных, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, передает ТАСС.

Согласно документу, освобождать от ответственности мобилизованных предлагается, если они были награждены или уволены со службы.

Кроме того, соответствующее положение коснется граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, на проходящих службу в армии и уже осужденных граждан.

Напомним, что Комитет Госдумы по обороне ранее рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе.

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Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : преступления небольшой и средней тяжести освобождение от ответственности мобилизованных законопроект о наказании мобилизованных Госдума


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