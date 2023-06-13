Новосибирской области выделят более 500 млн рублей на кампус и зарплаты учителям

Новосибирской области в 2023 году будут направлены дополнительные средства на строительство кампуса НГУ и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На кампус дополнительно направят 549 млн рублей. Решение о дополнительном финансировании принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о том, что также принято решение дополнительно направить 8 млн рублей в 2023 году на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с увеличением их численности. Таким образом, в 2023 году на данное направление будет направлено 1 млрд 648 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление парка общественного транспорта. Какой транспорт регион будет приобретать на дополнительный миллиард пока не известно.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск получит более 1 млрд рублей из бюджета области.