«Мода или диагноз?»: в Новосибирске дети массово подражают животным и едят кошачий корм

Новосибирские школьники шокируют взрослых своим новым увлечением. Дети надевают маски животных, имитируют их повадки и даже пробуют кошачью еду. «Зверята» причисляют себя к движению квадроберов, которое зародилось несколько лет назад на западе. Теперь и в России можно встретить на улице девочку с лисьим хвостом или прыгающих, как белки, подростков. С одной стороны, такое зрелище вызывает недоумение, особенно, если это ни один малыш детсадовского возраста, а целая группа уже подросших детей.

Недавно СМИ облетела новость, что девочка-квадробер прилюдно съела кошачий корм в Новосибирске. Якобы таким было задание от группы по интересам. В социальных сетях читатели были в ужасе от произошедшего. Многие назвали таких подростков «умственно отсталыми».

Это уже не игра

На днях в одной из групп в ВКонтакте появилось сообщение от встревоженной родительницы. Женщина была взволнована тем, что противники современного движения планируют сорвать сходку квадроберов в поселке Кольцово и призывают расстреливать подражателей «с помощью чего угодно в связи с законом».

В тематических телеграм-каналах распространили инструкцию по срыву таких мерпориятий.

Некоторые пункты в самом деле настораживают.

― Если вы используете стреляющее оружие, то цельтесь только в корпус. ― Во время срыва сходок надевайте на лицо маску. ― Срывать сходки можно с помощью чего угодно.

Некоторые читатели в соцсетях встали на защиту бегающих на четвереньках детей. Они считают, что в увлечении нет ничего опасного. Это похоже на спорт и развивает фантазию.

― Это достаточно мирное и творческое занятие, я не буду внушать ребенку чем ему нужно заниматься, если его занятия не наносят вреда ни ему, ни другим. Слышали ли вы о косплеях? Представляете, взрослые люди могут сделать костюм Фредди Крюгера и подражать его движениям или других злодеев. ― Хотела поддержать детей, на которых ополчились взрослые, вот и написала свое мнение. Вряд ли девочки во взрослой жизни будут носить маски животных и бегать на четвереньках! Всему свое время. ― Ребенок в маске животного опасен, ату его, мочи! Ау, общество, куда катимся? Расчеловечиваемся потихоньку…И это культурный поселок Кольцово. ― Квадроберы – дети (в большинстве своём это девочки), которые надевают маски животных и имитируют их движения. Развиваются творческие способности(театр и создание масок), подключаются мышцы, дети больше времени проводят на улице, находят друзей. В конце концов играют и веселятся! Это Дети! Никого они не кусают и вообще не трогают.

Но большинство пользователей соцсетей все-таки считают, что такие игры больше похожи на психический диагноз. Некоторые мамы предлагают всерьез присмотреться к ребенку, чтобы эта забава не переросла в нечто неформальное.

― Прививки есть? Подкармливать можно? ― Надевайте поводок и намордник таким животинкам. ― Почему они на самовыгуле? Оштрафовать хозяев. Еще и в стаи сбиваются. ― Это просто дети с умственно отсталым интеллектом. ― Шутки шутками, но это элемент расчеловечивания. Это норма для младших возрастов — пару-тройку раз прикинуться зверьком. Но как систематическое увлечение — это такое, психиатры посмотрели бы с прищуром. Заставьте детей мыть посуду, полы и т.д. — чтобы времени на дурь не оставалось. ― Эти мелкие идиоты укусили моего маленького брата за попу! Комментаторы всегда правы, пистолеты с водой и резинкострелы это самая маленькая санкция, которую эти маленькие неадекваты могут получить! Эти дети шизофреники!

Что такое квадробика?

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.

По данным из интернета, этот вид спорта появился в 2019 году в США.

Другие источники утверждают, что движение в начале двухтысячных создал японец Кенити Ито, которого в Сети называют «человеком-обезьяной».

Говорят, что у квадроберов в разных странах проходят свои соревнования.

В России это явление появилось достаточно недавно.

На движение уже обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее зацепили сообщения в сети, где призывали к расправе над последователями.

― Мне многие писали, что в соцсетях появились посты, в которых призывают квадроберов избивать. Это плохо. Поэтому и обратила внимание. Ничего не предлагаю запрещать, мне просто стало интересно, ― написала Екатерина Мизулина в соцсетях.

Пока нет речи о том, чтобы объявить подражателей вне закона. Если они безобидно прыгают, лают или мяукают, то по сути никому не причиняют вреда. А вот когда начинают проявлять агрессию, кусаться или царапаться, то к ним вполне законно можно применить меры юридического характера.

Если ребенку еще не исполнилось 16 лет, то наказание понесет родитель за ненадлежащее воспитание. Если это уже взрослый «зверек», то вполне может быть привлечен за хулиганство.

Мнение эксперта

Из-за того, что в сети квадроберов часто подвергают критике и ставят под сомнение их психическое здоровье, редакция Infopro54 попросила прокомментировать модное веяние консультирующего психолога Ирину Новаковскую.

― Квадробика, популярное увлечение среди детей от 8-13 лет. В свою очередь, это занятие не несет каких-то плохих посылов, даже наоборот, дети играют, двигаются и общаются! Одним словом, хорошая физическая нагрузка! С возрастом, это увлечение начнет угасать и ребенок сменит эту игру, на что-то другое и более подходящее по возрасту, ― считает эксперт.

Но могут быть и тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание родителям и начать беспокоится.