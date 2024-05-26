Трое парней на Лексусе напали на девушек в Новосибирске

Очередной инцидент на дороге произошел в районе ГБШ в Новосибирске. Пострадавшая девушка написала о случившемся в социальных сетях и обратилась к возможным очевидцам, чтобы они помогли найти нарушителей.

― Просим людей, видевших данную ситуацию, откликнитесь, пожалуйста. 24 мая в 17:10 на Гусинобродском шоссе 114, компания минимум из троих молодых «альфасамцов» на автомобиле Лексус, догнали двух девушек, подрезали и остановили. Потом они вышли с машины, подошли и попытались разбить боковые стекла моего автомобиля. Потерпев неудачу, они отломали и разбили зеркала заднего вида. Самоутвердившись, сели в машину и уехали, ― написала девушка в группе «АСТ54».

Возможно, что мужчинам не понравилась женская манера вождения и они таком образом захотели проучить автоледи.

В ГУ МВД по Новосибирской области случившее пока никак не прокомментировали. Хотя пострадавшая утверждает, что автомобиль агрессоров уже в розыске.