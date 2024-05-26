Мигранты-торговцы вернулись на Хилокскую в Новосибирске и торгуют вдоль дороги

Жители Хилокской улицы в Новосибирске сообщили в социальных сетях, что на жилмассиве снова возобновилась нелегальная торговля.

Азиаты выстроили свои автомобили вдоль дороги, выставили ящики и продают фрукты. А ведь буквально в апреле, после рейдов полиции и прокуратуры, приезжие свернули свой бизнес. Незаконные торговые точки были демонтированы, а нелегальные кафе закрыты.

Этих мер хватило совсем на короткое время. Смелые таджики и узбеки, выдержав паузу, вернулись к своему прежнему занятию. Новосибирцы возмущены.

― Как же всё достало! В одном месте убираешь, как ценные специалисты гадят в другом! Как же они достали со своим гнильем! Убрали ярмарки, только вздохнули спокойно, как вот они, снова торгуют. На тротуар ставят свои машины. Вызвали ГАИ, позвонили в полицию, разумеется, реакции нет. Сколько можно?! Перенесите уже проклятый рынок от нас подальше! Ведь весь свой товар торгаши приобретают именно там! ― написали местные жители в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Очевидно, что продажа продуктов на обочине противоречит законодательству. Остается опять надеяться, что на это явление отреагируют ответственные службы и силовые ведомства. Если для мигрантов закон не писан, то это никак не освобождает их от ответственности и за его систематическое нарушение можно схлопотать решение о депортации.

Ранее редакция рассказывала, что после рейдов воскресла нелегальная ярмарка, которую закрыли силовики.