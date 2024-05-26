Рекламодателям

Мигранты-торговцы вернулись на Хилокскую в Новосибирске и торгуют вдоль дороги

  • 26/05/2024, 16:00
Автор: Алёна Пятенок
Мигранты-торговцы вернулись на Хилокскую в Новосибирске и торгуют вдоль дороги
Прокурорских мер хватило только на месяц.

Жители Хилокской улицы в Новосибирске сообщили в социальных сетях, что на жилмассиве снова возобновилась нелегальная торговля.

Азиаты выстроили свои автомобили вдоль дороги, выставили ящики и продают фрукты. А ведь буквально в апреле, после рейдов полиции и прокуратуры, приезжие свернули свой бизнес. Незаконные торговые точки были демонтированы, а нелегальные кафе закрыты.

Этих мер хватило совсем на короткое время. Смелые таджики и узбеки, выдержав паузу, вернулись к своему прежнему занятию. Новосибирцы возмущены.

― Как же всё достало! В одном месте убираешь, как ценные специалисты гадят в другом! Как же они достали со своим гнильем! Убрали ярмарки, только вздохнули спокойно, как вот они, снова торгуют. На тротуар ставят свои машины. Вызвали ГАИ, позвонили в полицию, разумеется, реакции нет. Сколько можно?! Перенесите уже проклятый рынок от нас подальше! Ведь весь свой товар торгаши приобретают именно там! ― написали местные жители в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Очевидно, что продажа продуктов на обочине противоречит законодательству. Остается опять надеяться, что на это явление отреагируют ответственные службы и силовые ведомства. Если для мигрантов закон не писан, то это никак не освобождает их от ответственности и за его систематическое нарушение можно схлопотать решение о депортации.

Ранее редакция рассказывала, что после рейдов воскресла нелегальная ярмарка, которую закрыли силовики.

Источник фото: группа в ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

169

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский торговля Мигранты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, адвокат

Геннадий Шишебаров: Слуги государевы научились отменять невыгодные вердикты присяжных заседателей

Количество оправдательных приговоров в России не превышает пределов погрешности.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Семь бельчат упали с деревьев за один день в Новосибирске
26/05/24 17:08
Происшествия
Майский снег удивил жителей двух районов Новосибирской области
26/05/24 17:00
Общество
«Хорошо, что не медведи»: в деревню под Новосибирском пришла голодная стая кабанов
26/05/24 16:07
Происшествия
Мигранты-торговцы вернулись на Хилокскую в Новосибирске и торгуют вдоль дороги
26/05/24 16:00
Право&Порядок
«Мода или диагноз?»: в Новосибирске дети массово подражают животным и едят кошачий корм
26/05/24 15:03
Общество
Трое парней на Лексусе напали на девушек в Новосибирске
26/05/24 13:51
Происшествия
Новосибирский агроном раскрыла секрет, как получить щедрый урожай клубники
26/05/24 12:53
Общество
Спасатели вызволили из-за решетки троих утят и вернули их маме в Новосибирске
26/05/24 12:08
Происшествия
Депутаты запретят детям ходить на речку без взрослых в Новосибирской области
26/05/24 11:36
Общество
Агроном Овечкин рассказал, когда в Новосибирске высаживать рассаду в грунт
26/05/24 11:00
Общество
На съемках тв-программы в Новосибирске у музыканта украли гармонь
26/05/24 10:40
Происшествия
«Смотрят в глаза и нагло врут»: родителей детей мигрантов наказали за нападение с отверткой на мальчика в Новосибирске
26/05/24 9:49
Право&Порядок
Тойота врезалась в скорую помощь в Новосибирске
26/05/24 9:39
Происшествия
Два ЗАГСа открою свои двери в День семьи в Новосибирске
25/05/24 18:04
Общество
Спасатели очистили коллектор на озере «Парк-отель Шишка» в Новосибирске
25/05/24 17:42
Город
За запуск квадрокоптера привлекли к ответственности жителя Новосибирска
25/05/24 16:50
Право&Порядок
Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова перевели в лечебно-исправительное учреждение
25/05/24 15:33
Право&Порядок
Половина котельных в Купино нарушает нормативы по загрязнению воздуха
25/05/24 14:50
Общество
Депутат горсовета Новосибирска получил медаль участника СВО
25/05/24 13:12
Общество
Более тысячи детей получили системы мониторинга глюкозы бесплатно в Новосибирской области
25/05/24 12:40
Медицина
Популярное
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
Новости компаний
Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вклада
24/05/24 15:40
Банк Уралсиб рассказал о том как клиенты тратят деньги с карт
24/05/24 9:00
За 1 квартал «Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности
23/05/24 10:58
Банк Уралсиб занял 8 место в Топ-10 самых инновационных банков 2023 года
23/05/24 9:00
Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»
22/05/24 10:55
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
21/05/24 16:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска