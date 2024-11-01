Жителей Новосибирска приглашают обсудить проект сквера на Котовского

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска объявило о том, что приглашает жителей города принять участие в обсуждении дизайн-проекта озеленения сквера на улице Котовского, расположенного в Ленинском районе.
Согласно проекту, после демонтажа ДК «Клара Цеткин» на этом месте будет создана спортивная площадка с уличными тренажёрами и транзитный карманный сквер.
Площадь, отведённая под создание новой озеленённой территории, составит 2 365,0 м². Также будет обустроена спортивная площадка площадью 2 702,0 м².
Обсуждение будет проходить в онлайн-формате на сайте ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что дизайн-проектом пешеходной улицы Ленина Новосибирск займется в 2025 году.
Источник фото: Freepik / Автор — gpointstudio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru