Жителей Новосибирска приглашают обсудить проект сквера на Котовского

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска объявило о том, что приглашает жителей города принять участие в обсуждении дизайн-проекта озеленения сквера на улице Котовского, расположенного в Ленинском районе.

Согласно проекту, после демонтажа ДК «Клара Цеткин» на этом месте будет создана спортивная площадка с уличными тренажёрами и транзитный карманный сквер.

Площадь, отведённая под создание новой озеленённой территории, составит 2 365,0 м². Также будет обустроена спортивная площадка площадью 2 702,0 м².

Обсуждение будет проходить в онлайн-формате на сайте ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что дизайн-проектом пешеходной улицы Ленина Новосибирск займется в 2025 году.