Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю в апреле

Благоприятные дни: 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28.

Нейтральные дни: 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 22, 29.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 8, 24, 30.

Основные правила пересадки

Для того чтобы правильно пересадить комнатное растение, вам потребуется прежде всего емкость на 15-20% больше той, чем та, в которой оно пребывало до пересадки. Однако учтите, что если корни не оплели старую емкость полностью, то вероятно вам стоит оставить в ней растение с полной заменой грунта. Вам также потребуется хороший субстрат, который вы можете подготовить самостоятельно. Для большинства растений подойдет смесь торфа, разрыхлителей в виде перлита или вермикулита, и универсального грунта.

В горшок, который вы выбрали, уложите дренаж в виде керамзита слоем в сантиметр. Растение извлеките из емкости, максимально освободите корни от старой почвы и посадите в новый горшок, сперва заполнив его грунтом на две трети, а затем полностью. После пересадки почву необходимо хорошо увлажнить.

Часто совершаемые ошибки

Неподходящий по размеру горшок

Избыток места может привести к тому, что растение будет расширять корневую систему в ущерб надземной части. Кроме того, будет сложнее избегать заливов, которые очень часто приводят к гибели цветка.

Также начинающим цветоводам свойственно путать горшок с кашпо. Отличие в том, что у последнего нет дренажных отверстий. В него можно поставить растение в горшке, но не сажать туда, иначе корни могут начать гнить.

Удобрение сразу после пересадки

Первое удобрение оптимально вносить не раньше, чем через месяц после пересадки. Тем более, что большинство готовых почвенных смесей для цветов уже содержат необходимые вещества и микроэлементы.

Кроме того, лучше оставить растение в покое на это время. То есть не переносить с места на место, сразу после пересадки беречь от прямых солнечных лучей , от сквозняков, чрезмерного полива и обрезки.