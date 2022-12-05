«Мой бизнес ― мой успех»: 8 декабря состоится форум для новосибирских предпринимателей

8 декабря в Новосибирске состоится форум для предпринимателей «Мой бизнес ― мой успех», организованный центром «Мой бизнес». К участию в форуме приглашаются представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые.

Форум начнется с финала конкурса «Самозанятость. Открытие года». Жюри выберет лучшие региональные проекты, представленные в пяти номинациях — «Лучший бьюти-проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере питания», «Лучший проект в сфере обучения» и «Лучший проект в сфере фото, видео и дизайна». Имена победителей станут известны уже вечером 8 декабря, самозанятые по итогам конкурса получат поддержку в продвижении своих проектов.

Деловая программа форума включает выступления на тему создания, развития и продвижения собственного бизнеса. Так, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов расскажет, как эффективно выстраивать основанные на человеческом факторе бизнес-процессы, генеральный директор агентства Fedotov Studio Павел Федотов разберет актуальные инструменты продвижения бизнеса, а еvent-директор Сети городских порталов Shkulev Media Holding Инна Шитикова объяснит на примере Народной премии NGS.RU, зачем предпринимателям стоит принимать участие во всех подобных мероприятиях.

Форум пройдет в банкет-холле «Парадиз» с 10:00 до 20:00, программа опубликована на сайте центра «Мой бизнес». Там же размещена ссылка для обязательной предварительной регистрации.

Возраст 18+

Фото: Алексей Гриценко