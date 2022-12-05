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При «отмене» льготной ипотеки новосибирским семьям придется отдавать половину дохода за кредит

  • 05/12/2022, 13:47
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отмена льготной ипотеки
В частности, платеж для горожан может вырасти с 40,6 тыс. рублей до 53,9 тыс. рублей.

По данным совместного исследования Циан и hh.ru, ипотечный платеж и нагрузка на семейный бюджет жителей Новосибирска, в случае отмены льготной ипотеки в 2023 году, претерпят значительные изменения.

В соответствии с условиями льготной ипотеки, минимально возможный взнос по кредиту составляет 15% стоимости жилья. Средний срок ипотеки на первичном российском рынке, по данным ЦБ, составляет 306 месяцев, то есть – превышает 25 лет. При таких условиях и ставке по льготной программе 7% в среднем по Новосибирску ипотека занимает чуть более трети (36%) от дохода семьи (двое работающих и покупка двухкомнатной квартиры в новостройке, первый взнос — 15%).

льготная ипотека на жилье в новостройках

Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря

31 декабря заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о продлении не принято, т.к. Минфин не считает необходимым предлагать новые меры господдержки первичного рынка. И если господдержка прекратит свое существование, то покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11% годовых. Так, в Новосибирске стандартная ипотека будет занимать в среднем 48% от дохода семьи (платеж вырастет с 40,6 тыс. рублей до 53,9 тыс. рублей).

Так, если новосибирская семья с одним ребенком приобретает двухкомнатную квартиру в ипотеку, то при льготной ипотеке под 7% на повседневные расходы остается сумма сверх прожиточного минимума — 26 тыс. рублей.

При отмене льготной ипотеки и стандартной ставке 10,4% в среднем сверх прожиточного минимума у российской семьи будет оставаться всего 12,8 тыс. рублей сверх прожиточного минимума.

Еще одна немаловажная проблема покупателей первичного рынка – это затраты на аренду. Покупка жилья в новостройке традиционно предполагает ожидание ключей, и при отсутствии собственного жилья в семейный бюджет придется закладывать также ежемесячную аренду вплоть до новоселья.

Так, в среднем по Новосибирску после вычета платежа по льготной ипотеке, прожиточного минимума и стоимости аренды однокомнатной квартиры от доходов семьи будет оставаться 4,5 тыс. рублей.

Таким образом получается, что новосибирцам не хватит среднего семейного дохода, чтобы платить стандартную ипотеку, арендовать однокомнатную квартиру на время строительства и при этом – тратить на повседневные расходы сумму не больше прожиточного минимума.

— Для того, чтобы выплачивать ипотеку без господдержки, необходимо будет вносить больший первый взнос, что сложно, учитывая прогнозный уровень инфляции в 2022 году на уровне 13,2%, а реальный отмеченный рост предлагаемых зарплат за год – на 6%. При условии пролонгации субсидирования и в 2023 году, уже не стоит ждать сохранения прежнего эффекта льготной ипотеки. А в случае отказа от субсидирования интерес к кредитованию на «первичке» существенно снизится, поскольку выплата половины семейного дохода на погашение ипотеки считается уже предельным показателем. А при наличии аренды платить брать ипотеку – сложно реализуемый сценарий для средней российской семьи даже в крупном городе, — отметила Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru и руководитель сервиса Банк данных заработных плат hh.ru.

Ранее редакция сообщала, в этом году на рынок недвижимости Новосибирской области ежедневно выводились 94 квартиры в новостройках.

Фото: pexels.com — Polina Tankilevitch

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Рубрики : Экономика Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы семейный бюджет льготная ипотека ипотека господдержка


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