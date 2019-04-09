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«Мой бизнес» поможет начинающим предпринимателям

В этом году в регионе будет создан специализированный центр для поддержки малого и среднего бизнеса.
  • 09/04/2019, 16:12
Автор: Евгения Серёгина
«Мой бизнес» поможет начинающим предпринимателям

Главное назначение проекта многофункционального центра «Мой бизнес» — содействие в режиме «одного окна» представителям малого и среднего предпринимательства в решении актуальных для бизнеса вопросов. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на пресс-конференции в Интерфакс.

  В МФЦ смогут приходить представители малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели, которые пока имеют отдалённое представление о том, с чего начать бизнес и как его вести, —  говорит Гончаров.   В этом центре они смогут получить квалифицированную консультационную поддержку и, может быть, даже некое направление, возможности для взаимодействия с другими субъектами бизнеса. Мы надеемся, что этот ресурс послужит новым толчком для формирования и создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства  в регионе.

По словам чиновника, в рамках центра планируется объединить усилия разных институтов поддержки бизнеса: регионального фонда поддержки и развития промышленности, центра поддержки экспорта, гарантийного фонда и фонда микрофинансирования. В настоящее время идут поиски подходящего под эти цели помещения,

 Такой проект есть, и он находится в активной фазе,  говорит Гончаров.

Всего, по данным министерства, на территории Новосибирской области зарегистрировано порядка 150 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. На федеральном уровне регионам поставлена задача  ежегодно прирастать по данному показателю.

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