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Новосибирская область войдет в Национальную карту локальных туристических брендов

На едином ресурсе будут собраны и доведены до конечного потребителя сведения обо всех знаковых объектах и явлениях региона.
  • 09/04/2019, 17:17
Новосибирская область войдет в Национальную карту локальных туристических брендов

Реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 и запуск Национальной карты локальных туристических брендов станут одними из драйверов развития территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как подчеркнула председатель правительства Новосибирской области – министр экономического развития региона Ольга Молчанова, Новосибирская область – единственный регион в Сибирском федеральном округе и один из 10 регионов в России, в котором реализуется Региональный экспортный стандарт 2.0.

Региональным стандартом охвачены все направления деятельности, в том числе, развитие сферы не сырьевых услуг, одной из которых является туризм, отметила Ольга Молчанова. Туристический поток на территорию региона постоянно увеличивается. За прошлый год по данным миграционной службы к нам стало в целом приезжать на 80% больше туристов. Из Китая по безвизовым поездкам в 2018 году в Новосибирской области побывало на 20% больше туристов. В число десяти стран въездного туризма в Новосибирскую область входят также Германия, Казахстан, Корея, Италия, Франция, США, Испания Турция, Швейцария. Объём оказанных туристических услуг в Новосибирской области за 2018 год составил 9 млрд рублей.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправления, председателя комиссии Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму по развитию внутреннего туризма и развитию туристического потенциала регионов Андрея Максимова, для развития внутреннего туризма в настоящее время в РФ разрабатывается Национальная карта локальных туристических брендов, Новосибирская область активно включается в эту работу. Он подчеркнул, что в рамках подготовки Национальной карты локальных туристических брендов на едином ресурсе будут собраны и доведены до конечного потребителя сведения обо всех знаковых объектах и явлениях российских территорий.

Фото: редакции

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