В Новосибирске хотят создать общественный совет по обращению с ТКО

Региональный оператор ООО «Экология – Новосибирск» готовит предложения для министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о составе и работе общественного совета по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе регоператора.

Отмечается, что совет будет создан для обсуждения актуальных вопросов, связанных с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, разработки и рассмотрения предложений граждан, общественных объединений и организаций.

Предполагается, что в совет должны войти представители государственной и муниципальной власти, депутатского корпуса, общественных, профессиональных и творческих объединений, жители региона, имеющие активную жизненную позицию.

— Мы приглашаем принять участие в формировании совета, а также в его дальнейшей работе представителей общественности, которые смогут четко выразить мнение и интересы жителей региона по вопросам реформирования сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, — подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова.

Желающим принять участие в работе общественного совета по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо направить в адрес регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» заявление о включении в члены совета, а также анкету. В ней нужно указать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, реализованные проекты и достижения, а также предложения и желаемые результаты в ходе работы совета. Все предложения регоператор обещает передать в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области для принятия дальнейших решений.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области