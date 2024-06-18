«Мой дом — моя крепость»: россиянам предлагают «развязать руки» для защиты дома и близких

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому необходимая самооборона не может считаться превышенной, если агрессор проник в жилище обороняющегося.

Документом предлагается внести изменения в статью 37 «Необходимая оборона» Уголовного кодекса РФ. Специальная норма устанавливает, что «действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище не являются превышением пределов необходимой обороны».

При этом, под жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина.

— Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что нарушение неприкосновенности жилища совершается по самым разным мотивам (хулиганские побуждения, кража или грабеж, изнасилование, убийство и др).

— Согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему. И получается, что нападающие при этом находятся в более выгодном положении, ведь именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность, — считают инициаторы законопроекта.

Депутаты приводят статистику, согласно которой, в 2021 году по статье 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 428 человек, а в 2022 — 214 человек, а оправданы в 2021 году только 1 человек, в 2022 оправданных — 2.

По статье 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) в 2021 году осуждены 418 человек, в 2022 — 426 человек, а оправдательных приговоров в 2021 году — 0, в 2022 году — 7.

Авторы законопроекта предлагают ввести в законодательство России принцип «мой дом — моя крепость», который сейчас такого закрепления не имеет. По их убеждению, рассматриваемый законопроект призван не только закрепить право граждан защищаться на своей территории при незаконном проникновении в их жилище, но и призван фактически переломить судебную практику в пользу граждан.

Стоит отметить, что данный вопрос много лет вызывает споры среди законодателей и правозащитников. В 2014 году депутаты от ЛДПР уже собирались внести на рассмотрение законопроект об изменении пределов личной самообороны. Позже о данной инициативе неоднократно говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В официальном отзыве правительства на проект закона говорится, что он нуждается в существенной доработке. Как отмечается в документе, проект закона не получил поддержку кабмина в 2022 году и с тех пор «концептуальных изменений не претерпел».

— Я думаю, что в любой ситуации будет разрыв между правоустановлением и правоприменением. Этот разрыв, как показывает мой опыт, возникает тогда, когда в обществе не хватает или отсутствуют другие регуляторы. И главный регулятор — это правовая культура. На протяжении многих лет вопрос превышения самообороны оставался достаточно сложным, потому что каждую ситуацию необходимо оценивать индивидуально. Возможно, изменения закона кому-то помогут, но могут и навредить. Здесь, как и у любой медали, две стороны. Например, обороняющийся считает, что на него напали, а на самом деле нападения не было. Поэтому, основная наша проблема — это не в том, что закон плох, а в том, что мы его плохо применяем. А это уже лежит в плоскости правовой культуры, — отметил эксперт.

Известный новосибирский адвокат Геннадий Шишебаров считает, что каждое дело, связанное с превышение самообороны должно рассматриваться индивидуально.

Напомним, в 2015 году в Новосибирске Виктор Ганчар был осужден на 7 лет колонии строго режима за превышение пределов самообороны.35-летний машинист тепловоза Виктор Ганчар и его две несовершеннолетние дочери находились вечером дома, когда в дверь их квартиры начал ломиться 32-летний Артём Галкин, живший в соседнем доме. Пытаясь отбиться от непрошеного гостя и защитить своих детей, Ганчар несколько раз ударил Галкина. Конфликт закончился гибелью нападавшего.

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