Новосибирск вошел в Топ-10 городов по росту средней суммы микрозайма

За пять месяцев 2024 года средняя сумма займа в микрофинансовых организациях Новосибирска увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю город вошел в топ-10. Об этом сообщает финансовая онлайн-платформа Webbankir.

Лидерами роста средней суммы займа в МФО за последний год стали города Урала – Челябинск (9,6%), Уфа (8,2%), Пермь (7,4%) и Екатеринбург (7,1%). Замыкает пятерку Казань. Здесь средняя сумма займа выросла на 5,9%.

Кроме того, в топ-10 вошли Волгоград (+5,8%), Омск (5,3%), Нижний Новгород (4,7%), Самара (2,6%).

Единственным миллионником, где сумма займа здесь снизилась на 0,6%, стал Ростов-на-Дону.

— В целом средняя сумма займа в крупнейших городах страны увеличилась за год на 4,8%. Это меньше, чем годовая инфляция, которая, по данным Минэкономразвития России на начало июня, составила 8,17%. Как видно, из 16 городов-миллионников только в двух – в Челябинске и Уфе – динамика средней суммы займа перегнала инфляцию. Причина этого в политике микрофинансовых организаций, которые вынуждены ограничивать свой аппетит к риску и выдавать меньшие суммы, чтобы соблюдать требования Банка России по снижению закредитованности населения», – отмечают аналитики платформы Webbankir.

Ранее редакция сообщала, что в МФО усилится переток отказного трафика из банков. Это будет следствием очередного ужесточения требований к кредитованию физлиц.