Бизнесмен требует 4 млн за суды из-за вора-инвалида в Новосибирске

Новосибирский бизнесмен Михаил Сайферт, которому едва не дали уголовный срок, требует компенсацию в 4 миллиона рублей.

На скамью подсудимых сибиряк попадал дважды по одному и тому же обвинению — в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Фигурантом уголовного дела Михаил стал после того, как в июле 2021 года в Тогучинском районе на территорию, принадлежащую предпринимателю, проник вор-рецидивист. Целью злоумышленника были швеллеры, как он сам признался в суде. По его словам, он мог выручить за них порядка 10 тысяч рублей.

Непрошенный гость стучал кувалдой по металлической опоре до тех пор, пока на него не обрушились потолочные плиты. Одна из них придавила вору-неудачнику ногу.

Вследствие полученной травмы злоумышленник лишился ступни, а собственник территории, Михаил Сайферт, стал обвиняемым в уголовном деле.

Тогучинский районный суд оправдал бизнесмена, однако, решение не устроило гособвинителя и он его обжаловал. Во второй раз справедливость снова оказалась на стороне предпринимателя.

После всех судебных разбирательств сибиряк требует компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

— За 2,5 года этой нервотрепки я плохо спал, переживал, бесконечно ходил на допросы, заседания. Меня даже обязали снести остатки этого здания бывшей заправки, а это тоже расходы. Общая сумма иска 4 миллиона, из них 3 миллиона компенсация морального вреда. Остальное: издержки за услуги адвоката, возмещение материального вреда по сносу здания. Также хочу взыскать компенсацию за поездки: за 2,5 года я намотал туда-сюда более 11 тысяч километров, — поделился с Infopro54 Михаил Сайферт.

Исковое заявление бизнесмен и его адвокат планируют подать 15 мая в Тогучинский районный суд.