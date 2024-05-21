«Молитесь, друзья»: сын олимпийского чемпиона Ивана Стретовича погиб во время родов в Новосибирске

Новосибирский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Иван Стретович публично рассказал о трагедиях в своей семье.

Подписчики и поклонники Ивана узнали, что у известного гимнаста умерла бабушка, а его жена находится в реанимации после тяжелых родов.

В сторис в своем instagram*-канале (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ) спортсмен попросил всех молиться за его любимую супругу.

― Я потерял бабушку утром. И при родах сына. Сейчас врачи борются за жизнь моей жены. Я лежу на полу, там пытаются спасти мою любимую жену. Ее пытаются спасти, я молюсь, чтобы ее спасли. У меня отнимаются ноги, колит в руках. Молитесь за мою Ирочку, — говорит на видео чемпион.

По обстановке можно понять, что парень на самом деле лежит на полу в какой-то больнице. У него очень растерянный и испуганный вид.

Через несколько часов Иван опубликовал новую информацию. Он сообщил, что этот день убил его, а также добавил, что его супруге теперь требуется переливание крови, и она до сих пор в реанимации.

Иван Стретович родился в Новосибирске 6 октября 1996 года. Имеет звание Заслуженного мастера спорта по спортивной гимнастике. Серебряный призер олимпийских игр 2016 года. В начале 2024 года Иван заявил о завершении своей спортивной карьеры. Теперь сибиряк развивается в статусе тренера и участвует в спортивной политике региона.

Редакция приносит Ивану Стретовичу искренние соболезнования в связи с этими трагическими событиями.