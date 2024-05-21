Новосибирского физика Анатолия Маслова осудили на 14 лет за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении сотрудника Сибирского отделения РАН 77-летнего Анатолия Маслова.

Маслов признан виновным в государственной измене. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

― Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне на 2 года, ― сообщает Телеграм-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

В своем последнем слове ученый настаивал на невиновности. Он заявил, что «ничего плохого и противозаконного не сделал, всю жизнь посвятил семье и отечественной науке». Защита физика настаивала на отсутствии состава преступления в его действиях. Прокурор в прениях просил для Маслова 17 лет лишения свободы.

Приговор поверг деятеля российской науки в полный шок.

Напомним, Маслов находился в СИЗО с июня 2022 года. Его задержание производилось в Новосибирске, а позже ученого поместили в «Лефортово» в Москве. В 2023 году для судебного разбирательства Маслова перевезли в Санкт-Петербург. За время следствия, в феврале 2024 года, у обвиняемого случился сердечный приступ. Адвокат настаивает, что состояние здоровья ее подзащитного продолжает ухудшаться.

Одновременно с Масловым в госизмене обвинили еще одного ученого из Новосибирска – Дмитрия Колкера. Он возглавлял лабораторию НГУ по изучению квантовых и оптических технологий. Колкер скончался на третий день после ареста из-за онкологии.

По данным источника Infopro54, Анатолия Маслова подозревали в передаче секретной информации Китаю, которая была связана с исследованиями в области геперзвука. Кроме того, обвиняемый взаимодействовал с представителями разведки из Германии.

Ранее сибирский ученый являлся главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, преподавал в двух вузах. Награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского.

В научном сообществе обвинения коллеги в госизмене восприняли очень тревожно. Дело в том, что долгие годы ученые из Новосибирска сотрудничали с зарубежными коллегами. Получается, что под ударом и подозрениями могут оказаться многие деятели.