Нужно уже кричать караул: Депутаты Новосибирской области думают, что делать с самокатами

Перед школьными каникулами сотрудники ГИБДД провели областное совещание с родителями и педагогами, а также взяли под контроль организованные перевозки детей.

— Судя по аварийности прошлого года, летом наблюдается рост ДТП, в которых погибают дети. В прошлом году из 12 детей 6 погибли в летний период, — сообщил на заседании транспортного комитета регионального парламента начальник УГИБДД ГУВД МВД по Новосибирской области Александр Бабенков. — Второй вопрос, которым мы сейчас занимаемся, — это средства индивидуальной мобильности. С начала года в Новосибирске произошли уже 15 ДТП с самокатами, есть пострадавшие. Это большой рост по сравнению с прошлым годом.

Председатель комитета по транспорту регионального парламента Новосибирской области Валерий Ильенко считает статистику ДТП с самокатами очень серьезной.

— На мой взгляд, ситуация такова, что уже нужно кричать караул. Нужно что-то делать, возможно, на уровне субъекта федерации. Вчера в Санкт-Петербурге задержали 5000 самокатов по поводу неправильной парковки. 2 года назад у нас в Новосибирске была попытка ГИБДД задерживать самокаты, но сейчас не знают, кому предъявить иск, все суды были проиграны, — отметил Ильенко.

Депутат Елена Тырина предложила в преддверии летнего сезона в пришкольных лагерях организовать массовые школы вождения для детей.

— Я имеют в виду школу вождения на обычных самокатах без дополнительных мощностей, чтобы рассказывать детям правила дорожного движения, — пояснила она. —Это пропагандистское мероприятие. Но судя по отчеты Минтранса в программе «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» из 15 индикаторов не выполнены 6. Ключевой фактор невыполнения — отсутствие поведенческой культуры по соблюдению ПДД. Эту культуру необходимо нарабатывать.

В итоге Валерий Ильенко предложил создать рабочую группу и проработать ситуацию. Возглавила группу Елена Тырина.

Напомним, в этом году в Новосибирске работают 2 кикшеринговые компании. В начале апреля о старте сезона объявил старожил новосибирского рынка — компания Whoosh. В этом году компания планирует сдавать в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. В середине апреля на рынок вышел еще один оператор кикшеринга — «Яндекс Go». Ранее в городе эта компания не работала. Флот нового для Новосибирска игрока состоит из самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. Кроме того, возвращение в Новосибирск не исключала компания «Юрент».

Ранее редакция рассказывала о том, что 9-летнюю девочку на самокате сбили в Новосибирске.