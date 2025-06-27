Молодежь чаще тратит на супермаркеты, транспорт, кафе и рестораны

Совместное исследование, проведенное ВТБ и сервисом путешествий Туту, выявило тенденцию к увеличению числа туристических поездок среди молодежи. С начала текущего года их количество, совершенное россиянами в возрасте от 18 до 35 лет, увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными статьями расходов остаются посещение продуктовых магазинов, оплата проезда, а также питание в кафе и ресторанах.

Внутри страны молодые путешественники отдают предпочтение Москве (20%), Краснодарскому краю (10%), Санкт-Петербургу (8%), а также Ростовской (4%) и Свердловской (2%) областям. Тульская, Костромская и Вологодская области также демонстрируют рост популярности среди данной категории туристов.

За рубежом лидируют такие направления, как Беларусь (35%), Узбекистан (19%), а также Таджикистан, Казахстан и Киргизия (по 7%). При этом наблюдается существенное увеличение интереса к Японии и Вьетнаму.

По словам Ольги Котельниковой, руководителя отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту, молодежь стала активнее путешествовать, при этом наблюдаются различия в предпочтениях между поколениями. Зумеры чаще выбирают Адыгею (73%) и Карачаево-Черкесскую Республику (68%), а миллениалы – Камчатку (61%). В зарубежных поездках зумеры предпочитают ЮАР (73%), Марокко (61%) и Казахстан (60%), в то время как миллениалы – Шри-Ланку (73%), Мальдивы (70%) и Азербайджан (64%).

Анализ данных банка показывает, что молодежь (18-35 лет) увеличивает свои расходы и количество покупок. Особенно заметен рост среднего чека у клиентов в возрасте 26-35 лет (на 7%). Самыми популярными категориями трат для молодых людей 18-25 лет являются супермаркеты, кафе, транспорт, а также хобби и одежда. У более старшей аудитории (26-35 лет) лидируют супермаркеты, транспорт, товары для дома, кафе и рестораны, а также медицинские услуги и салоны красоты.