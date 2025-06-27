В День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт

Новосибирск готовится к грандиозному празднованию своего 132-летия! В эти выходные, 29 и 30 июня 2025 года, город превратится в одну большую праздничную площадку, предлагая жителям и гостям насыщенную программу мероприятий. От торжественных церемоний и масштабных концертов до спортивных состязаний и культурных акций – каждый найдет что-то по душе.

Культурный досуг

Концерт «Оркестр Cagmo: Симфония Linkin Park при свечах»

Дата, время: 29 июня, 18:00

29 июня, 18:00 Местоположение: ДК Железнодорожников (ДКЖ)

ДК Железнодорожников (ДКЖ) Описание: Насладитесь уникальным музыкальным вечером, где хиты легендарной группы Linkin Park будут исполнены симфоническим оркестром в атмосферной обстановке при свечах. Это необычное сочетание рока и классики подарит незабываемые эмоции.

Насладитесь уникальным музыкальным вечером, где хиты легендарной группы Linkin Park будут исполнены симфоническим оркестром в атмосферной обстановке при свечах. Это необычное сочетание рока и классики подарит незабываемые эмоции.

Возраст посещения: 6+

Спектакль «Фантазии Фарятьева»

Дата, время: 30 июня, 19:00

30 июня, 19:00 Местоположение: Театр «Старый дом»

Театр «Старый дом» Описание: Глубокая и трогательная история о жизни, любви, отношениях детей и родителей, о человеческой уязвимости и отчаянных шагах, на которые люди готовы ради любви. Спектакль заставляет задуматься о важном.

Глубокая и трогательная история о жизни, любви, отношениях детей и родителей, о человеческой уязвимости и отчаянных шагах, на которые люди готовы ради любви. Спектакль заставляет задуматься о важном. Возраст посещения: 16+

Концерт к 95-летию оркестра (БСО имени П.И. Чайковского)

Дата, время: 30 июня, 19:00

30 июня, 19:00 Местоположение: Новосибирская филармония, ГКЗ им. А.М. Каца

Новосибирская филармония, ГКЗ им. А.М. Каца Описание: Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского представит программу, посвященную своему 95-летию. В рамках концерта также будет уделено внимание 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что имеет особое значение для оркестра и его художественного руководителя Владимира Федосеева.

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского представит программу, посвященную своему 95-летию. В рамках концерта также будет уделено внимание 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что имеет особое значение для оркестра и его художественного руководителя Владимира Федосеева. Возраст посещения: 12+

Основные торжества Дня города

Дата, время: 29 июня. Начало основных мероприятий на Михайловской набережной в 10:00, торжественное открытие праздника в 12:00. Большая часть мероприятий пройдет в центре города на Красном проспекте.

29 июня. Начало основных мероприятий на Михайловской набережной в 10:00, торжественное открытие праздника в 12:00. Большая часть мероприятий пройдет в центре города на Красном проспекте. Местоположение: Михайловская набережная, Площадь Ленина, Площадь Пименова.

Михайловская набережная, Площадь Ленина, Площадь Пименова. Описание: Концепция празднования Дня города в этом году звучит как «Мой Новосибирск меняется». Вас ждут многочисленные концертные выступления, конкурсы и мастер-классы, интерактивные зоны и, конечно, праздничная атмосфера. Ожидается парад городского транспорта и спецтехники, музыкальный салют.

Программа «Новосибирск спортивный»

Дата, время: 29 июня, 10:00 — 15:00

29 июня, 10:00 — 15:00 Местоположение: Михайловская набережная

Описание: Для любителей активного образа жизни и спорта. Вас ждут спортивные состязания, показательные выступления и возможность попробовать свои силы в различных видах спорта.

Для любителей активного образа жизни и спорта. Вас ждут спортивные состязания, показательные выступления и возможность попробовать свои силы в различных видах спорта. Возраст посещения: 0+

Фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева

Дата, время: 29 июня, 16:00 — 18:00

29 июня, 16:00 — 18:00 Местоположение: Михайловская набережная

Описание: Уникальный фестиваль, посвященный творчеству выдающегося композитора, пионера электронной музыки. Насладитесь современными и экспериментальными звуками на свежем воздухе.

Уникальный фестиваль, посвященный творчеству выдающегося композитора, пионера электронной музыки. Насладитесь современными и экспериментальными звуками на свежем воздухе. Возраст посещения: 6+

Рок-фестиваль «Ветер Сибири»

Дата, время: 29 июня, 19:00 — 21:00

29 июня, 19:00 — 21:00 Местоположение: Михайловская набережная

Описание: Завершение дня на Михайловской набережной под мощные аккорды рок-музыки. Выступления местных и приглашенных рок-групп подарят заряд энергии и драйва.

Завершение дня на Михайловской набережной под мощные аккорды рок-музыки. Выступления местных и приглашенных рок-групп подарят заряд энергии и драйва. Возраст посещения: 12+

День города в парке музеев «Галерея времени»

Дата, время: 29 июня

29 июня Местоположение: Парк музеев «Галерея времени»

Описание: Специальная программа, посвященная 132-летию Новосибирска. Вас ждут выставки старинной техники, экскурсии и развлечения, рассказывающие об истории города через уникальные экспонаты.

Специальная программа, посвященная 132-летию Новосибирска. Вас ждут выставки старинной техники, экскурсии и развлечения, рассказывающие об истории города через уникальные экспонаты. Возраст посещения: 0+

Экскурсии от Новосибирского государственного художественного музея ко Дню города

Дата, время: 29 июня (возможно, и 30 июня)

29 июня (возможно, и 30 июня) Местоположение: Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирский государственный художественный музей Описание: Музей проведет специальные экскурсии, приуроченные к празднованию Дня города. Это прекрасная возможность узнать больше об искусстве и истории региона, а также о связи художников с Новосибирском.

Музей проведет специальные экскурсии, приуроченные к празднованию Дня города. Это прекрасная возможность узнать больше об искусстве и истории региона, а также о связи художников с Новосибирском. Возраст посещения: 6+

Праздничная программа «Прогулки по любимому городу»

Дата, время: 29 июня

29 июня Местоположение: Центральная районная библиотека им. Д.С. Лихачева (и, возможно, другие библиотеки)

Центральная районная библиотека им. Д.С. Лихачева (и, возможно, другие библиотеки) Описание: Интерактивные и познавательные программы, посвященные 132-й годовщине основания Новосибирска. Разнообразные тематические блоки рассчитаны на разные возрастные группы, предлагая квесты, викторины и исторические рассказы о городе.

Интерактивные и познавательные программы, посвященные 132-й годовщине основания Новосибирска. Разнообразные тематические блоки рассчитаны на разные возрастные группы, предлагая квесты, викторины и исторические рассказы о городе. Возраст посещения: 0+

Выставка «Магия пионов»

Дата, время: 29 июня (возможно, продлится и 30 июня)

29 июня (возможно, продлится и 30 июня) Местоположение: Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (постоянное место проведения подобных выставок)

(постоянное место проведения подобных выставок) Описание: Уникальная выставка, где можно полюбоваться разнообразием сортов пионов, насладиться их ароматом и красотой. Настоящая магия, которая наполняет сад яркими красками.

Уникальная выставка, где можно полюбоваться разнообразием сортов пионов, насладиться их ароматом и красотой. Настоящая магия, которая наполняет сад яркими красками. Возраст посещения: 0+

Семейный праздник «Летний пикник в парке»

Дата, время: 30 июня, 12:00 — 17:00

30 июня, 12:00 — 17:00 Местоположение: Центральный парк

Описание: Отличная возможность провести выходной с семьей на свежем воздухе. Вас ждут развлекательные программы для детей, мастер-классы, игры на газоне и уютная атмосфера для отдыха.

Отличная возможность провести выходной с семьей на свежем воздухе. Вас ждут развлекательные программы для детей, мастер-классы, игры на газоне и уютная атмосфера для отдыха. Возраст посещения: 0+

Концерт духовых оркестров «Звуки Парка»

Дата, время: 30 июня, 16:00 — 18:00

30 июня, 16:00 — 18:00 Местоположение: Парк культуры и отдыха «Березовая роща»

Описание: Насладитесь живым исполнением популярных мелодий и маршей в исполнении духовых оркестров. Это прекрасный способ провести воскресный вечер, слушая музыку и прогуливаясь по парку.

Насладитесь живым исполнением популярных мелодий и маршей в исполнении духовых оркестров. Это прекрасный способ провести воскресный вечер, слушая музыку и прогуливаясь по парку. Возраст посещения: 0+

Выходные 29 и 30 июня 2025 года в Новосибирске обещают стать по-настоящему незабываемыми благодаря насыщенной программе Дня города. Центральные торжества развернутся на Михайловской набережной и в центре города, а многочисленные парки Новосибирска предложат свои уникальные праздничные и тематические мероприятия. От торжественных церемоний и грандиозных концертов до камерных театральных постановок и выставок — каждый сможет найти развлечение по вкусу. Не упустите шанс стать частью этого большого праздника, присоединяйтесь к гуляниям и создавайте свои яркие воспоминания о любимом городе! Перед посещением платных мероприятий рекомендуем заранее приобрести билеты и уточнить точное расписание.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске пройдут дожди и грозы. Синоптики обещают жару до +26 градусов и рекомендуют взять с собой зонтики.