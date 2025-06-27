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В День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт

  • 27/06/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
В День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт
Горожан и гостей города также ждут исторические экскурсии, мастер-классы и выставки

Новосибирск готовится к грандиозному празднованию своего 132-летия! В эти выходные, 29 и 30 июня 2025 года, город превратится в одну большую праздничную площадку, предлагая жителям и гостям насыщенную программу мероприятий. От торжественных церемоний и масштабных концертов до спортивных состязаний и культурных акций – каждый найдет что-то по душе.

Культурный досуг

Концерт «Оркестр Cagmo: Симфония Linkin Park при свечах»

  • Дата, время: 29 июня, 18:00
  • Местоположение: ДК Железнодорожников (ДКЖ)
  • Описание: Насладитесь уникальным музыкальным вечером, где хиты легендарной группы Linkin Park будут исполнены симфоническим оркестром в атмосферной обстановке при свечах. Это необычное сочетание рока и классики подарит незабываемые эмоции.
  • Возраст посещения: 6+

Спектакль «Фантазии Фарятьева»

  • Дата, время: 30 июня, 19:00
  • Местоположение: Театр «Старый дом»
  • Описание: Глубокая и трогательная история о жизни, любви, отношениях детей и родителей, о человеческой уязвимости и отчаянных шагах, на которые люди готовы ради любви. Спектакль заставляет задуматься о важном.
  • Возраст посещения: 16+

Концерт к 95-летию оркестра (БСО имени П.И. Чайковского)

  • Дата, время: 30 июня, 19:00
  • Местоположение: Новосибирская филармония, ГКЗ им. А.М. Каца
  • Описание: Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского представит программу, посвященную своему 95-летию. В рамках концерта также будет уделено внимание 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что имеет особое значение для оркестра и его художественного руководителя Владимира Федосеева.
  • Возраст посещения: 12+

Основные торжества Дня города

  • Дата, время: 29 июня. Начало основных мероприятий на Михайловской набережной в 10:00, торжественное открытие праздника в 12:00. Большая часть мероприятий пройдет в центре города на Красном проспекте.
  • Местоположение: Михайловская набережная, Площадь Ленина, Площадь Пименова.
  • Описание: Концепция празднования Дня города в этом году звучит как «Мой Новосибирск меняется». Вас ждут многочисленные концертные выступления, конкурсы и мастер-классы, интерактивные зоны и, конечно, праздничная атмосфера. Ожидается парад городского транспорта и спецтехники, музыкальный салют.

Программа «Новосибирск спортивный»

  • Дата, время: 29 июня, 10:00 — 15:00
  • Местоположение: Михайловская набережная
  • Описание: Для любителей активного образа жизни и спорта. Вас ждут спортивные состязания, показательные выступления и возможность попробовать свои силы в различных видах спорта.
  • Возраст посещения: 0+

Фестиваль электронной музыки имени Эдуарда Артемьева

  • Дата, время: 29 июня, 16:00 — 18:00
  • Местоположение: Михайловская набережная
  • Описание: Уникальный фестиваль, посвященный творчеству выдающегося композитора, пионера электронной музыки. Насладитесь современными и экспериментальными звуками на свежем воздухе.
  • Возраст посещения: 6+

Рок-фестиваль «Ветер Сибири»

  • Дата, время: 29 июня, 19:00 — 21:00
  • Местоположение: Михайловская набережная
  • Описание: Завершение дня на Михайловской набережной под мощные аккорды рок-музыки. Выступления местных и приглашенных рок-групп подарят заряд энергии и драйва.
  • Возраст посещения: 12+

День города в парке музеев «Галерея времени»

  • Дата, время: 29 июня
  • Местоположение: Парк музеев «Галерея времени»
  • Описание: Специальная программа, посвященная 132-летию Новосибирска. Вас ждут выставки старинной техники, экскурсии и развлечения, рассказывающие об истории города через уникальные экспонаты.
  • Возраст посещения: 0+

Экскурсии от Новосибирского государственного художественного музея ко Дню города

  • Дата, время: 29 июня (возможно, и 30 июня)
  • Местоположение: Новосибирский государственный художественный музей
  • Описание: Музей проведет специальные экскурсии, приуроченные к празднованию Дня города. Это прекрасная возможность узнать больше об искусстве и истории региона, а также о связи художников с Новосибирском.
  • Возраст посещения: 6+

Праздничная программа «Прогулки по любимому городу»

  • Дата, время: 29 июня
  • Местоположение: Центральная районная библиотека им. Д.С. Лихачева (и, возможно, другие библиотеки)
  • Описание: Интерактивные и познавательные программы, посвященные 132-й годовщине основания Новосибирска. Разнообразные тематические блоки рассчитаны на разные возрастные группы, предлагая квесты, викторины и исторические рассказы о городе.
  • Возраст посещения: 0+

Выставка «Магия пионов»

  • Дата, время: 29 июня (возможно, продлится и 30 июня)
  • Местоположение: Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (постоянное место проведения подобных выставок)
  • Описание: Уникальная выставка, где можно полюбоваться разнообразием сортов пионов, насладиться их ароматом и красотой. Настоящая магия, которая наполняет сад яркими красками.
  • Возраст посещения: 0+

Семейный праздник «Летний пикник в парке»

  • Дата, время: 30 июня, 12:00 — 17:00
  • Местоположение: Центральный парк
  • Описание: Отличная возможность провести выходной с семьей на свежем воздухе. Вас ждут развлекательные программы для детей, мастер-классы, игры на газоне и уютная атмосфера для отдыха.
  • Возраст посещения: 0+

Концерт духовых оркестров «Звуки Парка»

  • Дата, время: 30 июня, 16:00 — 18:00
  • Местоположение: Парк культуры и отдыха «Березовая роща»
  • Описание: Насладитесь живым исполнением популярных мелодий и маршей в исполнении духовых оркестров. Это прекрасный способ провести воскресный вечер, слушая музыку и прогуливаясь по парку.
  • Возраст посещения: 0+

Выходные 29 и 30 июня 2025 года в Новосибирске обещают стать по-настоящему незабываемыми благодаря насыщенной программе Дня города. Центральные торжества развернутся на Михайловской набережной и в центре города, а многочисленные парки Новосибирска предложат свои уникальные праздничные и тематические мероприятия. От торжественных церемоний и грандиозных концертов до камерных театральных постановок и выставок — каждый сможет найти развлечение по вкусу. Не упустите шанс стать частью этого большого праздника, присоединяйтесь к гуляниям и создавайте свои яркие воспоминания о любимом городе! Перед посещением платных мероприятий рекомендуем заранее приобрести билеты и уточнить точное расписание.

Ранее редакция сообщала о том, что в День города в Новосибирске пройдут дожди и грозы. Синоптики обещают жару до +26 градусов и рекомендуют взять с собой зонтики. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : День города в Новосибирске


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