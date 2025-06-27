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Раскрыты подробности дела акционера «Ангиолайна» Лебедевой

  • 27/06/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
Раскрыты подробности дела акционера «Ангиолайн» Лебедевой
Суд провел полное исследование письменных материалов дела, включающих 11 томов

Советский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела Натальи Лебедевой, акционера компании «Ангиолайн». Ее обвиняют в крупной растрате чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

По данным озвученным на заседании суда, в 2015–2017 годах Лебедева, занимавшая должность менеджера по работе с клиентами, имела доступ к банковской карте с неограниченным лимитом и валютному счету компании. Следствие считает, что она присвоила деньги ООО «Ангиолайн», которыми должна была распоряжаться как сотрудник. При этом она не предоставила компании никаких оправдательных документов.

В феврале 2025 года суд изменил меру пресечения Лебедевой: вместо домашнего ареста теперь ей запрещено без разрешения следователя покидать дом с 22:00 до 09:00, общаться с участниками судебного процесса, пользоваться связью и интернетом. Защита дважды просила перевести дело в Москву, но судья отклонил эти ходатайства.

— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, исследованы письменные материалы дела в полном объеме 11 томов, выслушана позиция защиты по материалам дела, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции региона.

Рассмотрение дела продолжится в июле.

Напомним, уголовное дело в отношении Натальи Лебедевой было возбуждено летом 2024 года.  Она обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. Как сообщал РБК.Новосибирск со ссылкой на бенифициара компании «Ангиолайн» Андрея Кудряшова, дело было возбуждено по заявлению АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» и связано с событиями 2015-2017 годов. Заявители считают, что, «будучи тогда сотрудником компании, Лебедева, пользуясь доступом к валютному банковскому счету, предназначенному для проведения расходов в интересах компании, похитила более 23 тыс. долларов США (эквивалентно 1,7 млн. руб.)».

Следствие настаивало на заключении обвиняемой в СИЗО, но суд отправил ее под домашний арест. Его срок неоднократно продлевали, а защита обвиняемой безуспешно пыталась добиться смягчения меры пресечения в апелляции.

ООО «Ангиолайн» долгое время входил  в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привел к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции один из основателей компании Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса  со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Наталья Лебедева является инвестором компании с 2013 года. Совместно с люксембургской компанией Health Care Solutions она вложила в нее около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В апреле 2021 года суд наложил арест на акции «Ангиолайна». В ноябре 2021 из состава акционеров компании были исключены основатели «Ангиолайна» — Андрей Кудряшов и Алексей Французов, у которых было 75% акций.

В начале июня 2022 года на внеочередном собрании Лебедева стала гендиректором общества. В результате работа предприятия была остановлена. В середине июня 2022 года основатели «Ангиолайна» направляли письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации. В июле создателей новосибирской инновационной компании вернули в число собственников.

В ноябре 2022 Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

Ранее редакция сообщала о том, что миноритарному акционеру «Ангиолайна» запретили гулять по ночам в Новосибирске. Ограничение будет действовать до середины марта.

Источник фото: A.Petrova, архив Новосибирского областного суда.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Ангиолайн


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