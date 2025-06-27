Раскрыты подробности дела акционера «Ангиолайна» Лебедевой

Советский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела Натальи Лебедевой, акционера компании «Ангиолайн». Ее обвиняют в крупной растрате чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

По данным озвученным на заседании суда, в 2015–2017 годах Лебедева, занимавшая должность менеджера по работе с клиентами, имела доступ к банковской карте с неограниченным лимитом и валютному счету компании. Следствие считает, что она присвоила деньги ООО «Ангиолайн», которыми должна была распоряжаться как сотрудник. При этом она не предоставила компании никаких оправдательных документов.

В феврале 2025 года суд изменил меру пресечения Лебедевой: вместо домашнего ареста теперь ей запрещено без разрешения следователя покидать дом с 22:00 до 09:00, общаться с участниками судебного процесса, пользоваться связью и интернетом. Защита дважды просила перевести дело в Москву, но судья отклонил эти ходатайства.

— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, исследованы письменные материалы дела в полном объеме 11 томов, выслушана позиция защиты по материалам дела, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции региона.

Рассмотрение дела продолжится в июле.

Напомним, уголовное дело в отношении Натальи Лебедевой было возбуждено летом 2024 года. Она обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. Как сообщал РБК.Новосибирск со ссылкой на бенифициара компании «Ангиолайн» Андрея Кудряшова, дело было возбуждено по заявлению АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» и связано с событиями 2015-2017 годов. Заявители считают, что, «будучи тогда сотрудником компании, Лебедева, пользуясь доступом к валютному банковскому счету, предназначенному для проведения расходов в интересах компании, похитила более 23 тыс. долларов США (эквивалентно 1,7 млн. руб.)».

Следствие настаивало на заключении обвиняемой в СИЗО, но суд отправил ее под домашний арест. Его срок неоднократно продлевали, а защита обвиняемой безуспешно пыталась добиться смягчения меры пресечения в апелляции.

ООО «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привел к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции один из основателей компании Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Наталья Лебедева является инвестором компании с 2013 года. Совместно с люксембургской компанией Health Care Solutions она вложила в нее около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В апреле 2021 года суд наложил арест на акции «Ангиолайна». В ноябре 2021 из состава акционеров компании были исключены основатели «Ангиолайна» — Андрей Кудряшов и Алексей Французов, у которых было 75% акций.

В начале июня 2022 года на внеочередном собрании Лебедева стала гендиректором общества. В результате работа предприятия была остановлена. В середине июня 2022 года основатели «Ангиолайна» направляли письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации. В июле создателей новосибирской инновационной компании вернули в число собственников.

В ноябре 2022 Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

Ранее редакция сообщала о том, что миноритарному акционеру «Ангиолайна» запретили гулять по ночам в Новосибирске. Ограничение будет действовать до середины марта.