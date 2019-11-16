Установление отцовства в Новосибирске

В лабораторию Медикал Геномикс в Новосибирске часто обращаются клиенты с целью установления отцовства в личном или судебном порядке. Давайте разберемся, как проводиться экспертиза ДНК, какие документы нужно иметь с собой, какое заключение вы получите на руки и в каких ситуациях требуется установить или оспорить отцовство.
Установить отцовство можно анонимно (обычно такие исследования называют информационными), или в судебном порядке. Для анонимного исследования на данный момент не требуется предоставление документов, удостоверяющих личность.
Если же Вы хотите в дальнейшем подавать в суд, то лучше сразу проводить досудебную генетическую экспертизу с идентификацией личностей участников исследования.
При проведении теста ДНК на установление отцовства могут быть использованы следующие виды биоматериалов:
Если генетическая экспертиза назначена судом, то забор образцов ДНК может быть произведен или в зале суда, или в медицинском центре (представительстве лаборатории в Вашем городе) с обязательным присутствием понятых. В противном случае результаты ДНК экспертизы могут быть оспорены.
С собой обязательно иметь документы, удостоверяющие личность и свидетельство о рождении ребенка.
Процедура установления отцовства с помощью ДНК анализа возможна в следующих жизненных ситуациях:
Если экспертиза назначается судом, и Вам предоставляется возможность выбрать лабораторию самостоятельно, обязательно запрашивайте у лаборатории все возможные документы: медицинскую лицензию, дипломы и сертификаты экспертов-генетиков, возможно, лаборатория проходила международный контроль качества.
Медикал Геномикс — единственная лаборатория в России, которая проходит ежегодную международную сертификацию контроля качества.
Когда вы получите все документы, необходимо написать ходатайство о назначении экспертизы в этой лаборатории. Оплачивает экспертизу истец.
Важно! Если истец и ответчик находятся в разных городах, процедуру забора биоматериала возможно произвести в представительствах лаборатории этих городов.
Стоимость экспертизы установления отцовства в Новосибирске около 17 000 рублей.
Срок проведения составляет 5 рабочих дней с момента поступления образцов ДНК в лабораторию.
В результате ДНК исследования на установление биологического родства с предполагаемым отцом вы получите развернутое заключение экспертов-генетиков на фирменном бланке лаборатории с голограммой.
По 25 ДНК маркерам возможны следующие варианты заключения:
Просим Вас быть осторожными и бдительными при выборе лаборатории для проведения ДНК анализа.
Сейчас мы сталкиваемся с проблемой подделки результатов, и проведения некачественных исследований недобросовестными конкурентами.
К нам все чаще обращаются клиенты с просьбой провести рецензию экспертизы других лабораторий.
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