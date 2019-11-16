Установление отцовства в Новосибирске

В лабораторию Медикал Геномикс в Новосибирске часто обращаются клиенты с целью установления отцовства в личном или судебном порядке. Давайте разберемся, как проводиться экспертиза ДНК, какие документы нужно иметь с собой, какое заключение вы получите на руки и в каких ситуациях требуется установить или оспорить отцовство.

Генетическая экспертиза установления отцовства — сбор образцов

Установить отцовство можно анонимно (обычно такие исследования называют информационными), или в судебном порядке. Для анонимного исследования на данный момент не требуется предоставление документов, удостоверяющих личность.

Если же Вы хотите в дальнейшем подавать в суд, то лучше сразу проводить досудебную генетическую экспертизу с идентификацией личностей участников исследования.

При проведении теста ДНК на установление отцовства могут быть использованы следующие виды биоматериалов:

буккальный эпителий (сбор производится ватными палочками с внутренней стороны щеки)

ногти, ушная сера, сухая кровь. В данном случае, такой нестандартный материал следует упаковать в бумажный конверт и отправить в лабораторию.

Если генетическая экспертиза назначена судом, то забор образцов ДНК может быть произведен или в зале суда, или в медицинском центре (представительстве лаборатории в Вашем городе) с обязательным присутствием понятых. В противном случае результаты ДНК экспертизы могут быть оспорены.

С собой обязательно иметь документы, удостоверяющие личность и свидетельство о рождении ребенка.

Когда необходима процедура определения отцовства.

Процедура установления отцовства с помощью ДНК анализа возможна в следующих жизненных ситуациях:

решения гражданско-правовых споров в отношении получения алиментов от предполагаемого отца;

при предположительной подмене ребенка в роддоме;

в ситуациях возможной ошибки при процедуре ЭКО (подсадка чужого эмбриона);

в решении наследственных споров;

в случаях получения гражданства (когда мать и ребенок — гражданины Российской Федерации, а отец — гражданин другой страны)

Если экспертиза назначается судом, и Вам предоставляется возможность выбрать лабораторию самостоятельно, обязательно запрашивайте у лаборатории все возможные документы: медицинскую лицензию, дипломы и сертификаты экспертов-генетиков, возможно, лаборатория проходила международный контроль качества.

Медикал Геномикс — единственная лаборатория в России, которая проходит ежегодную международную сертификацию контроля качества.

Когда вы получите все документы, необходимо написать ходатайство о назначении экспертизы в этой лаборатории. Оплачивает экспертизу истец.

Важно! Если истец и ответчик находятся в разных городах, процедуру забора биоматериала возможно произвести в представительствах лаборатории этих городов.

Стоимость и сроки генетической экспертизы.

Стоимость экспертизы установления отцовства в Новосибирске около 17 000 рублей.

Срок проведения составляет 5 рабочих дней с момента поступления образцов ДНК в лабораторию.

Заключение.

В результате ДНК исследования на установление биологического родства с предполагаемым отцом вы получите развернутое заключение экспертов-генетиков на фирменном бланке лаборатории с голограммой.

По 25 ДНК маркерам возможны следующие варианты заключения:

вероятность отцовства 99,999% (отцовство подтверждено)

вероятность отцовства 0 (отцовство не подтвердилось).

Просим Вас быть осторожными и бдительными при выборе лаборатории для проведения ДНК анализа.

Сейчас мы сталкиваемся с проблемой подделки результатов, и проведения некачественных исследований недобросовестными конкурентами.

К нам все чаще обращаются клиенты с просьбой провести рецензию экспертизы других лабораторий.

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