Молодым семьям хотят выдавать по миллиону рублей на покупку новой машины

Фракция ЛДПР разрабатывает законопроект, предусматривающий выдачу одного миллиона рублей на новую машину молодым семьям, передают «Известия».

Отмечается, что воспользоваться данным видом государственной поддержки смогут супруги до 30 лет после рождения первого ребенка.

При этом автопроизводители инициативу парламентариев поддержали, к ним присоединились представители комитетов Думы по труду и социальной политике и по вопросам семьи.

Однако, по мнению экспертов, средств на поддержку такого большого спроса на автомобили в федеральном бюджете нет.

На сегодняшний день в Минфин законопроект пока не поступал, поэтому рассмотрен после только после получения в установленном порядке.

Ранее редакция сообщала, что выплаты маткапитала могут сократить почти на 400 млрд рублей.