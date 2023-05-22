Выплаты маткапитала могут сократить почти на 400 млрд рублей

Минфин России выступил с инициативой с 2024 по 2026 год сократить на 17 % объем трансферта на выплату маткапитала, пишет РБК

В случае, если инициативу одобрят, то за три года объем расходования средств из федерального бюджета сократится на 356 млрд рублей.

Однако из расчетов финансового ведомства, общий объем трансферта все равно будет расти из года в год, несмотря на сокращение.

Так, в следующем году предлагается сократить трансферт на 109,7 млрд рублей, до 516,3 млрд рублей; в 2025 году — на 132,7 млрд рублей, до 561,5 млрд рублей; в 2026 году — на 113,7 млрд рублей, до 608,3 млрд рублей.

По сведениям Счетной палаты, это связано с сокращением числа семей, которые вправе претендовать на сертификаты.

Напомним, что выплаты вправе получить владельцы сертификата на маткапитал в том случае, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. В регионе «порог» составляет 30,6 тыс. рублей на каждого члена семьи.

С этого года семьи получают ежемесячную выплату из маткапитала уже не только в связи с появлением второго, но и первого ребенка.

Ранее редакция сообщала, что маткапитал смогут получить больше россиян. Речь идет об отцах-одиночках, чьи дети рождены суррогатными матерями.