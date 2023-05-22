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В Новосибирской области счёт укусов клещей идёт на тысячи

  • 22/05/2023, 14:21
Автор:
укусы клещей
Количество нападений на 40% больше, чем в прошлом году.

Всего с нарастающим итогом с начала эпидсезона в медучреждения поступило 2,2 тыс обращений за помощью после укуса клеща, за прошедшую неделю– 1,6 тыс. Это превышает прошлогодний показатель практически на 40%, и связано с тёплой погодой. Были госпитализированы 35 человек с подозрением на клещевой энцефалит. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Прошу глав районов довести до всех жителей, чтобы обратили внимание на безопасность посещения мест, где возможен укус клеща, сказал министр.

По информации областного управления Роспотребнадзора, За неделю наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Новосибирского (414), Искитимского (63), Мошковского районов (224) и г. Бердска (115), а также на территории Заельцовского (51), Советского (47) и Калининского (46) районов г. Новосибирска. Всего с начала сезона исследовано: на наличие возбудителей клещевого энцефалита 1351 клещ, доставленный гражданами в лаборатории, из них — 9 положительных; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 1346 клеща, из них 377 положительных.

 

Ранее редакция сообщала, рост какой ещё заболеваемости отмечается в Новосибирской области.

Фото Pixabay.com, автор Francok35

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : укусы клещей безопасность


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