В Новосибирской области счёт укусов клещей идёт на тысячи

Всего с нарастающим итогом с начала эпидсезона в медучреждения поступило 2,2 тыс обращений за помощью после укуса клеща, за прошедшую неделю– 1,6 тыс. Это превышает прошлогодний показатель практически на 40%, и связано с тёплой погодой. Были госпитализированы 35 человек с подозрением на клещевой энцефалит. Такие данные в ходе оперативного совещания в региональном правительстве озвучил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— Прошу глав районов довести до всех жителей, чтобы обратили внимание на безопасность посещения мест, где возможен укус клеща, — сказал министр.

По информации областного управления Роспотребнадзора, За неделю наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Новосибирского (414), Искитимского (63), Мошковского районов (224) и г. Бердска (115), а также на территории Заельцовского (51), Советского (47) и Калининского (46) районов г. Новосибирска. Всего с начала сезона исследовано: на наличие возбудителей клещевого энцефалита 1351 клещ, доставленный гражданами в лаборатории, из них — 9 положительных; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза — 1346 клеща, из них — 377 положительных.

Ранее редакция сообщала, рост какой ещё заболеваемости отмечается в Новосибирской области.