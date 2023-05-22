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Над Новосибирском пролетела пилотажная группа «Русские Витязи»

  • 22/05/2023, 13:39
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Над Новосибирском пролетела пилотажная группа «Русские Витязи»
Восемь самолетов Су-30 и Су-35 с промежуточной посадкой в Толмачево отправились на международную авиавыставку.

Пилотажную группу «Русские Витязи» в небе над городом новосибирцы заметили в прошедшие выходные, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на фотографа-споттера Николая Енина.

По его словам, «Русские Витязи» летят на XVI Международную авиавыставку авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2023 в Малайзию, которая будет проходить с 23 по 27 мая.

Чтобы туда добраться, истребителям необходимы промежуточные посадки, одна из которых была в Толмачево.

Над Новосибирском пролетела пилотажная группа «Русские Витязи»

— Улетали из Толмачево красиво − тройками синхронно взмыли в небо, а крайний борт покачал крыльями, — делится Николай.

Фотограф-споттер уточнил, что «Русские Витязи» были первыми, кто стал выступать на тяжелых истребителях с демонстрацией высшего пилотажа.

Ранее редакция сообщала, что впервые за четыре года Новосибирске прошел крестный ход памяти Кирилла и Мефодия.

Фото: Николай Енин

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Русские Витязи пролетели над Новосибирском пилотажная группа «Русские Витязи» истребители над Новосибирском авиавыставка


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