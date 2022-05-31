Более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами ЕГЭ и ОГЭ, нашли в Telegram накануне экзаменов

Центр экосистемной безопасности «Тинькофф» сообщил об обнаружении в Telegram более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами на ЕГЭ и ОГЭ, пишут «Известия».

Отмечается, что на данные ресурсы в совокупности подписано свыше 1,5 миллиона человек. В среднем за свой «товар» злоумышленники просят 1–2 тысячи рублей.

По словам экспертов по информационной безопасности, число ресурсов по продаже ответов ежегодно увеличивается в период экзаменов, но появление такого количества Telegram-каналов и их активное использование стали особенностью 2022 года. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков пояснил, что это связано с увеличением числа пользователей приложения за последнее время, а также с более медленной скоростью блокировки нелегальных сообществ, чем у других платформ.

— Раньше популярностью у мошенников пользовались другие крупные соцсети. Но они уже давно и успешно работают над модерацией контента. В этом им помогает в том числе и Роскомнадзор. Telegram же относительно новая площадка, и с этими задачами справляется пока менее эффективно, — рассказал эксперт.

Подчёркивается, что после получения денег злоумышленники сразу перестают выходить на связь или отправляют бланки со случайным набором неактуальных или прошлогодних ответов.