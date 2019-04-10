В Линево до конца года АИР планирует завести 8 резидентов

— По соглашению с «Фондом развития моногородов», по ТОСЭР «Линево» до 2024 года у нас должно быть 8 резидентов. Сейчас их 5. На ближайшем инвестсовете мы представим еще один проект, поэтому до конца 2019 года намерены выполнить план, — заявил на пресс-конференции в ТАСС гендиректор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов.

Он уточнил, что ГК «Обувь России» сейчас завершает разработку проектно-сметной документации по своему предприятию, которое должно сесть в ТОСЭР. Остальные резиденты также работают с ПСД.

— Их участки уже обеспечены инфраструктурой. Как только документы будут готовы, они выйдут на участки и начнут строиться, — добавил Зырянов.

Замминистра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников добавил, что для запуска проектов в ТОСЭР область должна обеспечить энергетику.

— Нам нужно там построить дополнительный объект. Сейчас по нему разрабатывается ПСД. «Обувь России» уже сейчас может начинать работы на площадке — она обеспечена мощностями. Остальные смогут приступить к реализации проектов к концу этого-началу следующего года, когда будет понимание по поддержке развития инфраструктуры, — говорит чиновник

В минэкономразвития рассчитывают, что к концу 2020 года шесть предприятий в ТОСЭР должны быть построены.

ООО «ЭваЛинК» (ГК «Обувь России») реализует в ТОСЭР инвестиционный проект: создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов. Общая стоимость проекта — 759 миллионов рублей. В ходе реализации планируется создать 123 рабочих места, в том числе 10 — в первый год после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР.

Компании ОАО «СКТБ «Катализатор» и ООО «ЦТ Лантан» (Москва) приняли решение о строительстве в ТОСЭР «Линево» завода по синтезу солей редких и редкоземельных металлов — компонентов катализаторов — на базе ПК «Лантан». Стоимость проекта — около 150 млн рублей, из них 55 млн пойдут на строительно-монтажные работы, 56 млн — на закупку оборудования. 33% средств инвесторы рассчитывают привлечь через займы.

ООО НПП «Беркут» предполагает создание в ТОСЭР предприятия полного цикла по выпуску изделий из стали (бочки и емкости), в том числе нержавеющей (кеги, резервуары и т. д.). Всего планируется производить около 20 видов продукции для поставки на предприятия пищевой, химической, угледобывающей, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. После выхода на проектную мощность объемы производства товаров и услуг на предприятии составят более 70 тысяч единиц продукции в год. В денежном выражении — 350 млн рублей. Запуск производства планируется в 2019 году. За 5 лет объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей.

ООО «Сибгипрошахт» предполагает строительство в ТОСЭР технологического комплекса по изготовлению из шламов и отсевов антрацита топливных брикетов. Планируемые объемы производства — не менее 100 тысяч тонн в год. Также в планах — создать «дочку» (ООО «ЭкоМайн»). Общий объем инвестиций в проект — 244 млн рублей, из них 41% направят на закупку машин и оборудования, 25% — на строительно-монтажные работы. Первый взнос — 20% — компания намерена сделать из собственных средств. На производстве будут созданы не менее 42 рабочих мест. При выходе на проектную мощность — 100 тысяч тонн в год — выручка от реализации брикетов составит 338 млн рублей. Срок окупаемости проекта — менее 3 лет. В 2020 году компания планирует перечислить в федеральный бюджет 29 млн рублей налогов, в областной — 32 млн. С 2021 года — 48 млн и 34 млн рублей соответственно.

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