Капремонт Октябрьского моста разобьют на части

— Сегодня в мэрию поступает много жалоб о состоянии ямочного ремонта. Наиболее острая ситуация сложилась на Октябрьском мосту. Сейчас МУП «УЗСПТС» заканчивает разработку проектно-сметной документации на капремонт Октябрьского моста. Объем работ предстоит большой, поэтому мы планируем разбить его на несколько частей. В этот летний период мы рассчитываем провести ремонт дорожной поверхности, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кроме того, муниципалитет планирует провести отдельные конкурсы на ремонт конструкций, фонарных столбов, тротуарной части и ограждений.

В целом по городу в список комплексного ремонта в этом году вошло 30 объектов на сумму порядка 2 млрд рублей. По словам мэра, уже проведены все конкурсные процедуры и заключены все контракты с подрядными организациями на проведение этих работ.