УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф ОАО «РЖД» в сумме на 40 тысяч рублей. Поводом для штрафа стали нарушения, которые обнаружила транспортная прокуратура в ходе проверки закупочной деятельности компании.

Антимонопольщики установили, что железнодорожный монополист допустил сразу несколько ошибок в ходе проведения торгов. В частности, комиссия РЖД неправомерно провела оценку предложений, признала победителем участника с недостоверными сведениями в заявке, а также нарушила установленные сроки подведения итогов закупки.

Эти действия подпадают сразу под две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Комиссия Новосибирского УФАС признала компанию виновной и назначила наказание в виде двух штрафов, общая сумма которых составила 40 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения носили системный характер, однако решение о штрафе уже вступило в силу. Сама компания пока не комментировала данное постановление.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске впервые применили новые штрафы за срыв благоустройства.