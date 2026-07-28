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Право&Порядок

УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

Автор: Артем Рязанов

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Ведомство зафиксировало сразу три состава административных правонарушений

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф ОАО «РЖД» в сумме на 40 тысяч рублей. Поводом для штрафа стали нарушения, которые обнаружила транспортная прокуратура в ходе проверки закупочной деятельности компании.

Антимонопольщики установили, что железнодорожный монополист допустил сразу несколько ошибок в ходе проведения торгов. В частности, комиссия РЖД неправомерно провела оценку предложений, признала победителем участника с недостоверными сведениями в заявке, а также нарушила установленные сроки подведения итогов закупки.

Эти действия подпадают сразу под две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Комиссия Новосибирского УФАС признала компанию виновной и назначила наказание в виде двух штрафов, общая сумма которых составила 40 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения носили системный характер, однако решение о штрафе уже вступило в силу. Сама компания пока не комментировала данное постановление.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске впервые применили новые штрафы за срыв благоустройства.

Источник фото: Юлии Даниловой / Infopro54

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : штраф УФАС нарушение госзакупки

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Судебная эпопея вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника новосибирской полиции Владимира Вялкова получила новое развитие. Фигурант громкого коррупционного дела, осужденный к длительному сроку лишения свободы, инициировал процедуру пересмотра решения суда. Соответствующая апелляционная жалоба уже поступила в вышестоящую инстанцию.

Помимо самого экс-полковника, несогласие с вердиктом Центрального районного суда выразили его защитник, а также сторона государственного обвинения. Все стороны процесса ждут рассмотрения своих претензий в апелляционном порядке.

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Экс-глава строительной организации отбывает в тюрьме 10-летний срок. Такое наказание он получил сразу за несколько экономических преступлений (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в крупном и особо крупном размере, растрата в особо крупном размере и обман дольщиков).

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Мошенники вовлекают новосибирских подростков в дропперство во время летних каникул

Мошенники активно вовлекают подростков в дропперские схемы. Эта проблема особенно заметна в Новосибирской области: злоумышленники находят детей и молодых людей через мессенджеры, соцсети и объявления с обещанием быстрого дохода. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году через интернет вовлекли в преступления 153 подростка региона — на треть больше, чем годом ранее. Прокуратура Новосибирской области сообщает, что за первое полугодие 2026 года несовершеннолетние или при их участии совершили еще 14 преступлений по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Дропперство — это участие в переводе или обналичивании чужих, чаще всего украденных денег. Подросткам предлагают «легкий заработок»: оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. На первый взгляд это может показаться безобидным, но на самом деле ребенок становится частью преступной схемы.

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Семеро телефонных мошенников обманули новосибирцев на 18 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

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Кассация отменила приговор экс-главе «МЕТРО МиР» из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил приговор бывшему руководителю новосибирского муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Андрею Счастливому. Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал его виновным в посредничестве при передаче взяток сотрудникам полиции, которые «крышевали» подпольные игорные клубы. Управленца приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу 7,8 млн рублей, однако теперь дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очередях за бензином

Автор: Артем Рязанов

Региональные отделения Госавтоинспекции МВД России будут отменять штрафы за простой в зоне знака «Остановка запрещена», которые водители получают в очередях на АЗС. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале МАХ.

— Если россияне, которым назначили административное наказание за подобные нарушения, обратятся за помощью, то в каждом случае региональные подразделения Госавтоинспекции МВД РФ рассмотрят возможность отмены постановления. Это будет сделано с учетом действий водителя в условиях крайней необходимости или малозначительности правонарушения, — подчеркнула она.

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УФАС оштрафовало РЖД за нарушения в закупках

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