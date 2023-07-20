Мороженное из Новосибирска теперь в Камбоджи

Одна из новосибирских компаний наладила поставку мороженного в Камбоджу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.
— Новосибирскому производителю пришлось изменить вид мороженного в вафельном стаканчике и рожке, — отметил Гончаров.
Как отметил Гончаров, «факел», который возвышается над стаканчиком, в Камбоджи намного больше, чем производят здесь. Именно поэтому новосибирской компании пришлось перестраивать производство.
Напомним, что за полгода компаниям удалось увеличить выработку и ускорить время производства мороженого.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирские аграрии добились рекордной продуктивности производства молока на корову.
Фото: pixabay — stevepb
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