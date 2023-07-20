Мороженное из Новосибирска теперь в Камбоджи

Одна из новосибирских компаний наладила поставку мороженного в Камбоджу . Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров.

— Новосибирскому производителю пришлось изменить вид мороженного в вафельном стаканчике и рожке, — отметил Гончаров.

Как отметил Гончаров, «факел», который возвышается над стаканчиком, в Камбоджи намного больше, чем производят здесь. Именно поэтому новосибирской компании пришлось перестраивать производство.

Напомним, что за полгода компаниям удалось увеличить выработку и ускорить время производства мороженого.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирские аграрии добились рекордной продуктивности производства молока на корову.