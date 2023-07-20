Ученый из Новосибирска просверлил себе череп хозяйственной дрелью и снял это на видео

Исследователь из Академгородка сам себе вставил чип в мозг при помощи обычной дрели. Михаил Радуга изучает практики осознанных сновидений. Он организовал эксперимент по электрической стимуляции моторной коры мозга человека во сне. Для этого исследователь самостоятельно провёл себе трепанацию черепа в домашних условиях и вживил электроды в мозг.

К эксперименту Михаил готовился больше года, он просмотрел много видеороликов о работе нейрохирургов и даже попрактиковался на овцах.

— Не повторяйте! Это гораздо сложнее и опаснее, чем вы можете представить. 4-часовое видео операции наглядно это демонстрирует. Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни, — рассказал об эксперименте Михаил Радуга в соцсети «ВКонтакте».

Нейрохирург из Оксфордского университета Алекс Грин заявил, что мужчина мог умереть, а в перспективе ему грозит эпилепсия. Опасный эксперимент вызвал волну критики и среди научного сообщества, и среди интернет-аудитории.

— Окончательно закрепил репутацию фрика и поставил крест на бренде «фаза», она и раньше была таковой, а теперь никто в научном сообществе не начнет больше воспринимать всерьез, — пишет Маргарита Орлова на странице учёного.

Пользователи соцсети продолжают оставлять негативные комментарии под постом о ходе эксперимента.