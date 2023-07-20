Власти увеличат штрафы за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять поправку об увеличении штрафов за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины до 50 тыс. рублей, пишет ТАСС. В настоящее время ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) предусматривает штраф в размере от 500 рублей до трех тысяч.

Кроме того, согласно новой поправке, предполагаются штрафы до 500 тыс. рублей за неявку граждан во время мобилизации. В случае, если гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, места жительства и работы, его накажут штрафом до 20 тыс. рублей.

Ранее редакция сообщала, что диабет и сердечно-сосудистые заболевания не освободят мобилизованных от службы в армии.