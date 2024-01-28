Морозы вернутся в Новосибирск с 28 января

Достаточно теплые для сибирской зимы дни сменятся прохладой с 28 января.

Постепенно в город возвращается морозная погода. Но при этом сильных перепадов температуры не будет, холода придут постепенно.

― 28 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура воздуха от -7 до -9 градусов, ветер восточный, 2-7 м/с. В области будет холоднее ― до -16 градусов, – сообщают в Западно-Сибирском УГМС.

Синоптики также предупреждают, что на дорогах ожидается гололедица.

В понедельник столбик термометра опуститься еще ниже. В столице Сибири он остановится на отметке -14 градусов.

По народному календарю, 28 января ― Павлов день. Наши предки по погоде за окном предсказывали, каким будет предстоящее лето. Так, например, если в этот день дует сильный ветер, то лето ожидается дождливое и холодное.