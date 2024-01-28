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В Новосибирске с 1 февраля подорожает проезд в маршрутках

  • 28/01/2024, 10:50
Автор:
В Новосибирске с 1 февраля подорожает проезд в маршрутках
Повышение цен произойдет на 4-х направлениях.

Стоимость проезда на городском маршрутном транспорте вырастет с 1 февраля. Изменения тарифа стоит ожидать на четырех направлениях.

― 45 рублей будет стоить проезд на маршруте № 13, который следует от Новосибирск-Главного до Учительской. А 50 рублей теперь придется заплатить пассажирам 24-го, 51-го и 87-го маршрута, ― сообщили в новосибирском Горэлектротранспорте.

Решение о повышении стоимости проезда принял перевозчик «ПАТП 1118».

Ранее редакция рассказывала, что жители Советского района жаловались на перебои общественного транспорта до Академгородка. В мэрии Новосибирска пояснили, что на сегодняшний день автотранспортные предприятия испытают кадровый голод. Водителей катастрофически не хватает, а молодежь не воспринимает эту профессию, как способ заработка.

Фото: freepik.com, wirestock

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : проезд повышение цен маршрутки


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