«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО

Житель Куйбышевского района с позывным «Дуга» совершил героический поступок в зоне СВО. Смелый парень голыми руками перехватил дрон-камикадзе и спас 14 своих боевых товарищей. Рассказ военного о подвиге опубликовали его родственники в Телеграм-канале «ZA НАШИХ».

Вот что рассказал сам «Дуга».

― Мы приехали на штурм, но нас там ждали. Полетели дроны-камикадзе. Первый пытался атаковать сзади, но его сбил из автомата кто-то из наших. Второй летел на нас с фронта. У меня не было возможности вести прицельный огонь из-за рельефа местности. Я находился на башне пулемета, то есть впереди всей группы. Нас было 14 бойцов. И если бы камикадзе взорвался над нами или в центре, то мало бы кто выжил. И я решился на крайность, сбил его левой рукой, и он взорвался уже в районе правой передней фары. Винтами дрона мне посекло кисть и пальцы. Во время взрыва осколки попали в правую ногу в щиколотку и ступню левой ноги, ― вспоминает боец.

Сейчас раненый находится в госпитале, где ему оказывают необходимую помощь. После выздоровления сибиряк снова планирует вернуться на фронт.

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