Мошенница-пародистка, обманувшая пенсионерку, предстанет перед судом в Новосибирске

30-летняя женщина предстанет перед судом за мошенничество. Она похитила у пенсионерки более 900 тысяч рублей за вымышленное ДТП с участием ее дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— Заместитель прокурора Новосибирска Виталий Зулин утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летней местной жительницы, — отметили в сообщении.

По версии следствия, в феврале — марте 2023 года женщина сговорилась с двумя неизвестными с целью похитить чужие деньги.

Неизвестные позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили потерпевшей, что ее дочь виновница ДТП и находится в больнице. Для того, чтобы дочь не привлекли к ответственности необходимо передать деньги пострадавшему в аварии и его родственникам.

— Обвиняемая и неустановленные лица ввели 84-летнюю потерпевшую в заблуждение и, пользуясь ее эмоциональным состоянием, похитили денежные средства в сумме свыше 900 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

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