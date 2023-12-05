За девять месяцев в Новосибирской области родились 19620 детей

С начала года в Новосибирской области на свет появились 19620 младенцев. Регион занял вторую строчку в рейтинге по рождаемости в СФО.

На первом месте оказался Красноярский край ― там за девять месяцев родились 19731 детей. Замыкает тройку лидеров Иркутская область с показателем в 17 865 новорожденных. На последнем месте оказалась республика Алтай ― 2057 новорожденных за аналогичный период.

Данные за девять месяцев опубликовал Новосибирскстат.

― По предварительным данным, в январе — сентябре 2023 года в Сибирском федеральном округе родились 112 тысяч младенцев, на 3,8% меньше, чем в январе – сентябре 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

Коэффициент рождаемости составил 9 новорожденных на 1000 человек населения.

Ранее редакция рассказывала о самых необычных и популярных именах детей в Новосибирской области.