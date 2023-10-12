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Мошеннические «колл-центры» стали использовать музыку из рекламы банков

  • 12/10/2023, 14:59

ВТБ предупреждает, что мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации работы своих «контакт-центров».

Мошеннические «колл-центры» стали использовать музыку из рекламы банковИспользуя такой прием, они рассчитывают укрепить доверие собеседника в том, что звонок действительно идет в банк.

Злоумышленники осуществляют звонок потенциальной жертве и сбрасывают его, не дожидаясь ответа. Когда собеседник перезванивает неизвестному абоненту и слышит знакомую композицию, то у него появляется чувство уверенности, что он действительно звонит в банк. Далее мошенники действуют по стандартной схеме — в беседу вступает псевдо-сотрудник банка и пытается разными способами получить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись онлайн-банка. Получив доступ к счету клиента, мошенники выводят деньги и исчезают.

«Злоумышленники отлично владеют психологическими приемами и могут манипулировать эмоциями своих жертв. Уловка с использованием знакомой мелодии — это часть мошеннической схемы. Музыка, которая ассоциируется с банком, может убедить жертву, что она разговаривает с официальным представителем и склонить к необдуманным действиям. Мы рекомендуем в любой ситуации, которая кажется вам неестественной и странной, немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по короткому номеру 1000 или на номер телефона, который указан на обороте банковской карты. В этом случае вы гарантированно попадете в контакт-центр банка», — отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Простые правила безопасности смогут уберечь средства и избежать неприятных инцидентов с мошенниками: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц. Сотрудники банка никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам. ВТБ оперативно выявляет новые схемы, применяемые злоумышленниками, и внедряет симметричные меры защиты клиентов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться страховкой карт, а также подключить сервис определителя номера телефона.

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники ВТБ


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