Сибиряк закопал убитую женщину, которую искали 9 месяцев в Новосибирской области

Эта криминальная история произошла еще в сентябре 2022 года. Многократно судимый житель Черепановского района познакомился с женщиной и пригласил ее на пикник. В процессе общения и употребления спиртных напитков произошел конфликт. Рецидивист нанес своей новой знакомой смертельное ранение. Испугавшись ответственности, мужчина увез погибшую в лес и закопал.

Сибирячку искали 9 месяцев.

― В ходе оперативно-розыскных мероприятий 16 июня 2023 года в лесном массиве недалеко от одного из сел Черепановского района тело 43-летней женщины было обнаружено. На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину в содеянном, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время уголовное дело по статье «Убийство» передано в Черепановский районный суд.