Мошенницу, продававшую фиктивные квартиры и машины, будут судить в Бердске

Завершено расследование уголовного дела по 16 эпизодам мошенничеств в Новосибирской области.
– В период с мая 2018 года по апрель 2023 года 45-летняя жительница города Бердска, вводя в заблуждение граждан, предлагала приобрести автомобили или квартиры по заниженной цене, а также под предлогом вложения денежных средств в предпринимательскую деятельность, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Женщина находила своих жертв через знакомых. Они отдавали ей от 167 тысяч до более 3 миллионов рублей, а получали взамен расписки. Среди потерпевших жители Новосибирской и Кемеровской областей.
После получения денег она тянула время и обещала, что очень скоро товар поступит. Но в реальности она не хотела доводить сделку до завершения и тратила деньги.
Обманщицу разоблачили в мае прошлого года.
– Ранее женщина несколько лет отбывала наказание за совершение мошенничеств, связанных с кредитными займами, – отмечается в сообщении ведомства.
В месте проживания обвиняемой были найдены и изъяты мобильные телефоны, ноутбук, флеш-карты, банковские карты.
Общий ущерб от ее действий составил почти 19 миллионов рублей.
На данный момент она находится под подпиской о невыезде. Вину в совершенных преступлениях признала.
Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала о том, что директор школы под Новосибирском вместе с мамой придумал сотрудника-невидимку.
Источник фото: freepik.com/Автор wirestock
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