Мошенницу, продававшую фиктивные квартиры и машины, будут судить в Бердске

Завершено расследование уголовного дела по 16 эпизодам мошенничеств в Новосибирской области.

– В период с мая 2018 года по апрель 2023 года 45-летняя жительница города Бердска, вводя в заблуждение граждан, предлагала приобрести автомобили или квартиры по заниженной цене, а также под предлогом вложения денежных средств в предпринимательскую деятельность, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Женщина находила своих жертв через знакомых. Они отдавали ей от 167 тысяч до более 3 миллионов рублей, а получали взамен расписки. Среди потерпевших жители Новосибирской и Кемеровской областей.

После получения денег она тянула время и обещала, что очень скоро товар поступит. Но в реальности она не хотела доводить сделку до завершения и тратила деньги.

Обманщицу разоблачили в мае прошлого года.

– Ранее женщина несколько лет отбывала наказание за совершение мошенничеств, связанных с кредитными займами, – отмечается в сообщении ведомства.

В месте проживания обвиняемой были найдены и изъяты мобильные телефоны, ноутбук, флеш-карты, банковские карты.

Общий ущерб от ее действий составил почти 19 миллионов рублей.

На данный момент она находится под подпиской о невыезде. Вину в совершенных преступлениях признала.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

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