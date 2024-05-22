Чем опасен непарный шелкопряд рассказала ученая из Новосибирска

Леса Новосибирской области заполонили непарные шелкопряды. Насекомые опасны для будущего урожая, а также они провоцируют пожары.
Как сообщил изданию Atas.info младший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН Анна Субботина, данный вид насекомых похож на некрасивую бабочку или чуть симпатичную гусеницу.
― Они признаны считаются одними из лидеров по вредительству лесному хозяйству в северном полушарии. Вспышки массового размножения приводят к появлению большого числа гусениц на одной территории, гусеницы прожорливы и питаются листвой на деревьях вплоть до полного ее исчезновения, ― отмечает специалист.
Площадь одного скопления может достигать несколько десятков гектаров. Там деревья усыхают, а это, в свою очередь, может стать причиной пожара.
Но не только лесу вредны шелкопряды, вредители также могут позариться на плодовые породы, например, яблоню, грушу, вишню.
– Ареал обитания непарного шелкопряда на данный момент включает всю Новосибирскую область. Один из его подвидов признан карантинным в России, — предупреждает ученый.
Бороться с ними можно при помощи инсектицидов. Ими могут быть химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические являются более экологически безопасной альтернативой химическим.
– На данный момент в новосибирском Бердске функционирует крупный завод по производству биологического инсектицида, основанного на бактерии Bacillus thuringiensis, который может быть использован для борьбы с непарным шелкопрядом, — отметила Субботина.
В Минприроды региона подчеркнули, что брать голыми руками непарного шелкопрядом не стоит, так как их волоски вызывают сильную аллергическую реакцию.
Ранее редакция сообщала о том, что 39% дачников будут в этом году садить картошку в Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru