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Чем опасен непарный шелкопряд рассказала ученая из Новосибирска

  • 22/05/2024, 13:51
Автор: Артем Рязанов
Чем опасен непарный шелкопряд рассказала ученая из Новосибирска
В этом году ожидается большое нашествие неприятных вредителей.

Леса Новосибирской области заполонили непарные шелкопряды. Насекомые опасны для будущего урожая, а также они провоцируют пожары.

Как сообщил изданию Atas.info младший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии ИСиЭЖ СО РАН Анна Субботина, данный вид насекомых похож на некрасивую бабочку или чуть симпатичную гусеницу.

― Они признаны считаются одними из лидеров по вредительству лесному хозяйству в северном полушарии. Вспышки массового размножения приводят к появлению большого числа гусениц на одной территории, гусеницы прожорливы и питаются листвой на деревьях вплоть до полного ее исчезновения, ― отмечает специалист.

Площадь одного скопления может достигать несколько десятков гектаров. Там деревья усыхают, а это, в свою очередь, может стать причиной пожара.

Но не только лесу вредны шелкопряды, вредители также могут позариться на плодовые породы, например, яблоню, грушу, вишню.

– Ареал обитания непарного шелкопряда на данный момент включает всю Новосибирскую область. Один из его подвидов признан карантинным в России, — предупреждает ученый.

Бороться с ними можно при помощи инсектицидов. Ими могут быть химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические являются более экологически безопасной альтернативой химическим.

– На данный момент в новосибирском Бердске функционирует крупный завод по производству биологического инсектицида, основанного на бактерии Bacillus thuringiensis, который может быть использован для борьбы с непарным шелкопрядом, — отметила Субботина.

В Минприроды региона подчеркнули, что брать голыми руками непарного шелкопрядом не стоит, так как их волоски вызывают сильную аллергическую реакцию.

Ранее редакция сообщала о том, что 39% дачников будут в этом году садить картошку в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : угроза урожаю пожар непарный шелкопряд


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