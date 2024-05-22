Организатор незаконного казино в Новосибирске отправился под суд

В суд направлено дело 51-летнего жителя Новосибирска, который обвиняется в организации незаконной игорной деятельности.

– По версии следствия, обвиняемый с 2021 по 2023 год организовал и проводил азартные игры в помещении дома 17/2 по ул. Нарымской, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Незаконные азартные игры были пресечены сотрудниками МВД региона, а администратора привлекли к ответственности. Однако организатора не удалось установить сразу.

После розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили его личность. Он был задержан и дал признательные показания.

– Проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что начался суд над обвиняемыми в попытке поджога Су-24 в Новосибирске.