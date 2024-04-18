Мошенник сдавал в аренду квартиры жителей Новосибирска

Житель Новокузнецка Кемеровской области вообразил себя крутым риелтором и за 4 месяца сдал в аренду 34 квартиры. Вот только жилье принадлежало не ему, а совершенно незнакомым людям из других регионов.
По версии следствия, 31-летний сибиряк с мая по сентябрь 2023 года размещал в интернете объявления о сдаче квартир в аренду. Обратившихся за услугой людей он переадресовывал в мессенджер и продолжал там вести «сделки».
В ходе переписки он убеждал потенциальных квартиросъемщиков переводить ему предоплаты или залог за аренду. Для пущей убедительности он отправлял клиентам обработанные в фотошопе снимки жилья и документы на квартиры.
После того, как предоплаты были внесены, «риелтор» чудесным образом исчезал: не отвечал ни на сообщения, ни на звонки.
— Таким способом обвиняемый похитил деньги жителей Новосибирской, Кемеровской, Ленинградской, Иркутской областей и Республики Бурятия. Общая сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что из 34 человек, обманутых аферистом, 30 — жители Новосибирска.
В результате оперативно-следственных действий карьеру предприимчивого «риелтора» сломали новосибирские полицейские.
На сибиряка завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако судить мужчину будут в родном Новокузнецке.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские мошенники продавали фиктивные машины и сдавали в аренду чужое жилье.
Источник фото, видео: freepik.com/автор freepik, ГУ МВД по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru