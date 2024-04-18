Стала известна дата авиашоу в Мочище

Новосибирск готовится к летнему сезону притока туристов. Авиашоу в Мочище уже стало неотъемлемой частью развлекательной программы города. На данный момент известна только дата мероприятия — 31 июля. Как рассказала Анна Павлова, замминистра экономического развития Новосибирской области, пока программа самого мероприятия держится в секрете. Однако, если вспомнить предыдущие годы, то летчики вряд ли разочаруют зрителей.
Напомним, что в прошлом году для зрителей выступили пилотажные группы «Русь» и «Барсы», а также авиамоделисты и парашютисты.
Нынешним летом новосибирцы и гости города также смогут побывать на «Смарт пикнике» в Академгородке, музыкальном фестивале «Черника», фестивалях «Врывайся», «Сибирский огонь», «Огни Сибири», а также гастрономическом фестивале «В Сибири есть!».
Ранее редакция сообщала о том, что музыкальный фестиваль «Маёвка» отменили в Академгородке.
Источник фото: правительства Новосибирской области
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