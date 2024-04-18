В Сибири пресечено хищение более 8 млрд рублей в рамках гособоронзаказа

В 2023 году в регионах Сибири пресечено 39 преступных действий по хищению более 8 миллиардов рублей из средств гособоронзаказа. Об этом стало известно на заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в регионах Сибири, которое провел полпред президента в округе Анатолий Серышев. Примеры фактов хищений не приводятся.

Кроме того, он подчеркнул, что на фоне введения недружественными странами санкционных ограничений, наблюдается тренд на снижение общего объёма транзакций по выводу средств за рубеж, осуществляемых юридическими лицами – участниками внешнеторговых и валютных операций.

— На этом фоне фиксируется снижение объёма подозрительных операций, однако возросло количество обнаруженных нарушений в этой сфере, — сообщил Анатолий Серышев.

— Сейчас предприятия ОПК серьезно загружены работой, у них есть финансы, есть возможность быстро закупать ресурсы, привлекать партнёров, поэтому заказы исполняются более оперативно, — пояснял руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев.

Напомним, при проверке соблюдения исполнения гособоронзаказа в 2023 году управление ФАС по Новосибирской области возбудило 380 административных дел за нарушение сроков производства продукции. Это на 22% меньше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Чкаловский авиазавод в Новосибирске начал поставки по госзаказу 2024 года.