Новосибирские мошенники продавали фиктивные машины и сдавали в аренду чужое жилье

Трое жителей Новосибирска обманным путем вытягивали деньги из потенциальных покупателей по всей России. Мошенники размещали на сайтах объявления о продаже автомобилей, комплектующих к ним запчастей, сдаче в аренду квартир в различных регионах страны, к которым не имели никакого отношения.

Доверчивые покупатели и арендаторы вносили предоплату, после чего преступники обрывали с ними всякое общение и не выходили на связь.

— В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 200 тысяч рублей, — рассказали Infopro54 в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

На предприимчивых сибиряков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», которое в ближайшее время будет рассмотрено в Кировском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области попали на удочку приморскому аферисту, который продавал несуществующие автомобили по всей России.