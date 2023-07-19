Мошенники генерируют фейковые фото банковских карт через чат‑боты в мессенджере

О том, что аферисты массово создают фейковые фото банковских карт при помощи чат-ботов в Telegram, сообщает пресс-служба ВТБ. Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере, а позже от имени автора просят его знакомых перечислить деньги на счет в банке. После чего они присылают фотографию карты, куда нужно перевести средства. При этом на фотографии изображена карта, выпущенная известным банком, а также с именем и фамилией человека, от которого приходят сообщения.

Эксперты предупреждают, что фото карты является фальсификатом, который изготовлен с помощью специального Telegram-бота, вместе с тем, номер карты настоящий, однако счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке, который мало известен.

Специалисты подчеркивают, что такая схема позволяет злоумышленникам выиграть время для вывода средств, так как жертва обращается сначала в тот банк, дизайн карты которой использовался, и только потом соображает, что деньги ушли в другую кредитную организацию.

— Для того, чтобы не стать жертвой таких схем, мы просим наших пользователей внимательно проверять сообщения, которые может рассылать даже ваш друг или родственник. Помните, что его аккаунт уже может быть взломан, поэтому при малейших сомнениях лучше проверьте у него эту информацию лично и в альтернативных каналах – например, простым звонком на телефон, – предупреждает Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Чтобы защитить аккаунт, необходимо настроить двухэтапную аутентификацию в разделе «Конфиденциальность» и установить облачный пароль, который будет запрашиваться при входе с нового устройства в дополнение к смс-коду. Если ваш аккаунт в Телеграме взломали, сначала завершите все активные сессии (пункт «Конфиденциальность», далее в меню «Устройства» нажать «Завершить все другие сеансы» и поменять пароль). Также можно написать в других социальных сетях или мессенджерах о том, что аккаунт взломали, чтобы на уловки мошенников не попались ваши подписчики.

Ранее редакция сообщала, что аферисты используют достаточно опасный вид мошенничества.